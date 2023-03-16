他每天穿「30公斤佛牌盔甲」擋煞 買飲料嫌麻煩沒穿慘遭撞死

泰國是一個佛教國家，95%以上的泰國人都是信仰佛教，可說是他們的生活重心和心靈支柱。資深媒體人馬西屏表示，一名叫山儂的泰國男子，每天都穿著重達30公斤的佛牌盔甲擋煞，某天買飲料時因為嫌麻煩所以沒穿，結果就發生意外了。

馬西屏日前在節目《57爆新聞》中提到，山儂每天都把佛牌盔甲穿在身上，甚至做了三件來替換，希望可以擋煞避邪防身。不過，山儂某天到附近的商店買飲料時，因為嫌麻煩所以沒穿上佛牌盔甲，結果一輛車子突然煞車失靈衝進店裡，雖然沒有撞到其他人，但山儂卻被撞死了。

另外，馬西屏提到泰國黃衫軍的領袖「林明達」，因為把泰國總理塔克辛推翻，所以有人要致他於死命。某次行車途中，一輛藍色小貨車超車到林明達前面，同時從車上跳下兩名槍手，開始朝他的方向開槍。馬西屏透露這兩名職業殺手除了打破輪胎，還不斷朝車子開火，事後在車內找到84顆彈頭。

馬西屏表示林明達腦部中彈，送醫後馬上進行開腦手術，從腦袋取出四個彈片。沒想到，林明達兩個月後卻完全康復，奇蹟似地沒有留下任何後遺症。而林明達深信是因為自己帶了三個佛牌在身上，所以才能逃過這次死劫。

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