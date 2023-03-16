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公路遇超龜速車好崩潰 一看車尾「揭原因」網反讚：好老公

香港01／ 撰文：喬納森
網民在推特上發布了1張相片，並公路上遇到一輛超龜速的紅色私家車，車尾貼有告示寫上「對不起我無法開得快，因為妻子剛生產」。（網上圖片）
網民在推特上發布了1張相片，並公路上遇到一輛超龜速的紅色私家車，車尾貼有告示寫上「對不起我無法開得快，因為妻子剛生產」。（網上圖片）

在車水馬龍的公路上以龜速行車，實在是令人無奈又氣憤，但馬來西一亞1名駕駛者則不得不這樣，因他的妻子剛剖腹產子，加上過度用力咳嗽導致傷口爆裂出血，須再入院，丈夫為免妻子痛楚，因此放慢駕駛速度，並在車尾貼上告示，希望獲其他駕駛者諒解，更被拍下照片。事件在網上瘋傳，一眾網民大讚，「好貼心的行為」、「好老公」。

馬來西亞有網民在推特上發帖，發布了1張相片，並指日前他在公路上遇到一輛超龜速的紅色私家車，令他感到不解，但當他駛近時，見該紅色私家車的車尾貼有告示，上面寫上「對不起我無法開得快，因為妻子剛生產」。

帖文迅即在網上瘋傳，引出紅色私家車車主留言回覆。他指，「因為我的妻子在4日剛做完剖腹生產手術，結果在7日又因嚴重咳嗽導致傷口裂開出血，必須返醫院治療」，為了不影響妻子傷口，讓她感到疼痛，只好放慢車速。車主表示妻子剛剖腹生產遇上傷口爆裂而再入院，因此要開慢車不想令她感到痛楚，為了不想造成其他道路使用者困擾，在車尾貼上紙條告知開慢車原因。

車主續表示，許多車輛被迫跟在他的車後，為了不想造成更多人困擾，所以在車尾貼上紙條告知大家開慢車原因，希望獲得大家諒解，「雖然不會有人叫我開快一些，但我也想尊重其他道路使用者」。

不少網友看到車主回應後，均大讚他是最佳老公及好公民，「真的一點也不自私」、「我也願意讓路給他」、「他的舉動非常溫暖」及「非常貼心的老公」。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 車主 紙條 咳嗽

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