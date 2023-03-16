快訊

向朱立倫開第一槍？ 侯友宜：國家內政需要清廉改革

高嘉瑜訪美行李壓到腳 小腿刮出一道血痕！醫藥費曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拿偷來東西回店家「退貨變現」 女竊賊靠這招賺1852萬

聯合新聞網／ 綜合報導
娜琳德會在購入的商品中混入贓物，再全部拿回店家退貨變現。圖擷自每日郵報
娜琳德會在購入的商品中混入贓物，再全部拿回店家退貨變現。圖擷自每日郵報

英國一名女扒手常到店家行竊，並且在行竊後厚著臉皮拿贓物回到店家退貨換取現金，截至目前為止已經入袋1800萬。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名53歲女子娜琳德（Narinder Kaur）在過去4年內行竊並騙取現金超過1千次。這名女子的「全職工作」就是「竊賊」。她從2015年7月到2019年2月之間偷取許多物品，接著騙店家自己購入該物品想要退貨，藉此賺取現金。

檢察官調閱娜琳德的財務資料、店家銷售資料及店家的監視器畫面後發現，娜琳德在行竊時會購買一些商品，但同時也摻雜一些偷來的贓物，接著在退貨時賺取價差。

譬如說她在Boots花了5172.73英鎊（約19萬台幣），但退回的金額卻高達60787.09英鎊（約225萬台幣），不僅如此，她為了躲避刑責改名，用新身分開戶和申請信用卡，好讓自己的罪行不被發現。

娜琳德就連自己的同夥也不放過，她要同夥用偷來的提款卡資訊領錢，藉此支付家裡的暖氣供油。她也試圖欺騙法庭，出示偽造文件，希望能藉此躲避超速罪刑並放寬保釋條件。

娜德琳行竊騙取的金額高達50萬英鎊（約1852萬台幣），警方也在娜琳德家中發現約15萬英鎊（約557萬台幣）現金及其他贓物，目前她面臨26項指控，全案仍在審理中。

偷竊

延伸閱讀

想進監獄吃牢飯 65歲男進銀行搶「1美元」入獄

出車禍鯊魚夾卡進頭裡 女子幸運撿回一命

關了16年出獄才38天 戀童癖上網搜「神秘字串」又入獄

裸體家政婦每小時收逾台幣1800元 她爆料客人百態

相關新聞

拿偷來東西回店家「退貨變現」 女竊賊靠這招賺1852萬

英國一名女扒手常到店家行竊，並且在行竊後厚著臉皮拿贓物回到店家退貨換取現金，截至目前為止已經入袋1800萬。

公路遇超龜速車好崩潰 一看車尾「揭原因」網反讚：好老公

在車水馬龍的公路上以龜速行車，實在是令人無奈又氣憤，但馬來西一亞1名駕駛者則不得不這樣，因他的妻子剛剖腹產子，加上過度用力咳嗽導致傷口爆裂出血，須再入院，丈夫為免妻子痛楚，因此放慢駕駛速度，並在車尾貼上告示，希望獲其他駕駛者諒解，更被拍下照片。事件在網上瘋傳，一眾網民大讚，「好貼心的行為」、「好老公」。

東京麥當勞新座椅曝光 日本網友傻眼：太噁心了

餐飲業者講求翻桌率，畢竟客人愈多帶來的收益愈多，一名日本網友發現東京一家麥當勞更換新型座椅，「T字圓筒」造型彷彿不想讓客人久待，原PO更直呼...

盡是下流動作！日本「宇宙女」公然撒野 律師揭最慘下場

日本近期頻傳民眾在公開場合的脫序行為，不久前才發生少年在壽司郎舔醬油瓶，近日一名女網紅封自己和同伴為「宇宙人」，除了穿著十分暴露、色彩繽紛的服裝，更常在...

影／男靠假髮戰勝禿頭喜極而泣 網友讚爆：年輕20歲

英國一名男子因為禿頭請設計師替他設計假髮，過程中設計師特地讓他載上被蒙住的墨鏡，就為了給他一個驚喜，果然拿掉墨鏡後男子看到成果喜出望外，一度哽咽失聲。

想進監獄吃牢飯 65歲男進銀行搶「1美元」入獄

美國猶他州一名男子跑到銀行搶劫，不過他行搶時僅要求「1美元」，因為他真正的目的是想進監獄吃牢飯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦