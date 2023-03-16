拿偷來東西回店家「退貨變現」 女竊賊靠這招賺1852萬

英國一名女扒手常到店家行竊，並且在行竊後厚著臉皮拿贓物回到店家退貨換取現金，截至目前為止已經入袋1800萬。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這名53歲女子娜琳德（Narinder Kaur）在過去4年內行竊並騙取現金超過1千次。這名女子的「全職工作」就是「竊賊」。她從2015年7月到2019年2月之間偷取許多物品，接著騙店家自己購入該物品想要退貨，藉此賺取現金。

檢察官調閱娜琳德的財務資料、店家銷售資料及店家的監視器畫面後發現，娜琳德在行竊時會購買一些商品，但同時也摻雜一些偷來的贓物，接著在退貨時賺取價差。

譬如說她在Boots花了5172.73英鎊（約19萬台幣），但退回的金額卻高達60787.09英鎊（約225萬台幣），不僅如此，她為了躲避刑責改名，用新身分開戶和申請信用卡，好讓自己的罪行不被發現。

娜琳德就連自己的同夥也不放過，她要同夥用偷來的提款卡資訊領錢，藉此支付家裡的暖氣供油。她也試圖欺騙法庭，出示偽造文件，希望能藉此躲避超速罪刑並放寬保釋條件。

娜德琳行竊騙取的金額高達50萬英鎊（約1852萬台幣），警方也在娜琳德家中發現約15萬英鎊（約557萬台幣）現金及其他贓物，目前她面臨26項指控，全案仍在審理中。