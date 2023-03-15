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影／男靠假髮戰勝禿頭喜極而泣 網友讚爆：年輕20歲

聯合新聞網／ 綜合報導
男子改造後簡直判若兩人，連網友都說年輕了20歲。圖擷自Instagram
男子改造後簡直判若兩人，連網友都說年輕了20歲。圖擷自Instagram

英國一名男子因為禿頭請設計師替他設計假髮，過程中設計師特地讓他載上被蒙住的墨鏡，就為了給他一個驚喜，果然拿掉墨鏡後男子看到成果喜出望外，一度哽咽失聲。

據《鏡報》（Mirror）報導，英國一名男子陶尼（Ashley Tawney）一直以來都為禿頭問題所苦。日前他聯繫專門為男子設計假髮的公司Novo Cabelo Hair，成功解救他的禿頭問題。

設計師將改造過程拍成影片po上社群媒體，吸引不少網友按讚。影片中先是拍下陶尼未佩戴假髮前的照片，接著設計師讓他戴上墨鏡遮住雙眼，不讓他看見改造過程。設計師先修剪他脫髮的部分，接著抹上特殊黏貼膠水，再貼上假髮並修剪做造型。

拿掉墨鏡後陶尼驚喜到講不出話來，甚至一度哽咽說自己真的很驚訝，不少網友看了也非常感動，有人就說能夠這樣幫助人的感覺真暖心，另一名網友則說看到陶尼的反應讓她也很感動，還有一名網友說陶尼造型完以後簡直年輕20歲，讓人跌破眼鏡。

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