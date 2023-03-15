盡是下流動作！日本「宇宙女」公然撒野 律師揭最慘下場

日本近期頻傳民眾在公開場合的脫序行為，不久前才發生少年在壽司郎舔醬油瓶，近日一名女網紅封自己和同伴為「宇宙人」，除了穿著十分暴露、色彩繽紛的服裝，更常在電車車廂、車站、超商內做出猥瑣動作，雖然有網友表達想和她做朋友，但也有人直呼噁心。

根據「週刊女性PRIME」報導，一名女網紅「Sunnybunny」作風大膽，除了常在推特上傳自己穿著色彩鮮艷又十分暴露的服裝之外，不時還有她在JR車站、電車車廂或超商內做出猥瑣動作的畫面。

其中一段「宇宙人的第一班列車」影片引起熱議，雖然同行友人畫著鮮豔的妝容，甚至還有人戴上精靈假耳，但服裝還算正常，反觀Sunnybunny除了頂著粉色頭髮、臉塗成全綠，上身竟然全裸，僅靠胸前2塊彩繪才避免走光。

電車內影片曝光後網友議論紛紛，有人表示「想和這樣的人做朋友」、「我要做外星電車」、「這個影片要紅了，不過我覺得大家可以像這樣自由地享受時尚」；但也有人直呼噁心，甚至有網友納悶是否違反「迷惑防止條例」，此類不良行為已對公眾造成顯著妨擾。

對此律師正木絢生表示，Sunnybunny的行為可能已經違反「迷惑防止條例」和公然猥褻罪，前者可處6個月以下有期徒刑或50萬日圓（約新台幣11萬5500元）以下罰金，後者可處6個月以下有期徒刑或30萬日圓（約新台幣6萬9300元）以下罰金。