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想進監獄吃牢飯 65歲男進銀行搶「1美元」入獄

聯合新聞網／ 綜合報導
男子到銀行搶了1美元，只因為想進聯邦監獄吃牢飯。示意圖／ingimage
男子到銀行搶了1美元，只因為想進聯邦監獄吃牢飯。示意圖／ingimage

美國猶他州一名男子跑到銀行搶劫，不過他行搶時僅要求「1美元」，因為他真正的目的是想進監獄吃牢飯。

ODDITYCENTRAL報導，65歲男子唐納德（Donald Santacroce）在本月13日早上到猶他州鹽湖城一家銀行搶劫。當時男子將紙條交給行員，紙條上寫著：「請原諒我，但我要搶劫，請給我一美元（約30元台幣）」。行員可能以為唐納德是在開玩笑，於是給了他一美元以後沒有報警就打算讓他離開。後來是唐納德自己請行員報警，還坐在大廳等警察到場將他逮捕。

據唐納德的逮捕令指出，在等待警察到場時，唐納德還跟現場員工抱怨警察太久才抵達，並表示幸好自己沒有帶槍，行員們「真是太幸運了」。

雖然警方目前仍不清楚唐納德搶劫的原因，不過他告訴警方，希望自己能夠進聯邦監獄服刑，如果這次搶案沒有讓他成功入獄，他就會去搶另一間銀行，直到自己能順利進聯邦監獄為止。

但唐納德仍於3月15日獲釋，在這之前他曾因被吊銷駕照後「不慎駕駛」遭逮捕。

唐納德並不是美國史上第一個想吃牢飯而搶劫的犯人。2016年時密蘇里州一名男子也曾因為「不想跟老婆一起生活」而出下策搶銀行。

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