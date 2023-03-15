出車禍鯊魚夾卡進頭裡 女子幸運撿回一命
英國一名女子日前出車禍時頭上剛好夾著鯊魚夾，撞擊力道之猛讓鯊魚夾整個都嵌進肉裡，讓她也嚇得不敢再戴鯊魚夾開車。
據《紐約郵報》（New York Post）報導，今年19歲的吉娜（Jeena Panesar）是一名老師，1月24日時，她以時速80公里（50英里）的速度開在限速97公里（60英里）的鄉間公路上，沒想到卻因為視線不佳出了車禍。
當時撞擊力道非常大，她的後腦勺夾著一個鯊魚夾，但車頂坍塌壓在她頭上，所以鯊魚夾就這樣卡進頭裡。她記得自己從撞爛的車窗爬出來，向路過的司機求救，隨後就昏了過去。
被送到醫院時，她正好恢復意識，一名護理師一邊哀呼「感覺就很痛」，一邊想辦法幫她把鯊魚夾拿下來。她的頭部有長達30公分的傷口，一路從後腦延伸到左邊的眉毛，前額的肌肉也受到嚴重傷害，讓她有長達1個半月的時間動彈不得。
吉娜說，因為自己在學校教書，用鯊魚夾整理頭髮比較方便，所以她很常用鯊魚夾把頭髮夾起來，但是這次的意外讓她發現夾鯊魚夾開車有多危險，現在已經不敢再戴鯊魚夾開車了。
她也提醒所有人，開車時如果真的要綁頭髮，要選擇有彈性的髮帶，千萬別像她一樣用鯊魚夾，結果受到嚴重傷害。
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