外國空服員遇台灣航班都歡呼 韓10年地勤甜曝台人1特性超驚奇

由台韓情侶經營的YouTube頻道「KT story」，日前專訪在仁川機場服務10年的南韓地勤「金水獺」，分享對台灣乘客的印象，她大力稱讚台灣人有禮貌、守秩序及細心的個性，在空服員間大大受到歡迎。

影片中，南韓地勤金水獺分享，身邊有朋友在韓亞航空、大韓航空服務，並和台灣的航空公司合作支援，因此她們都有非常多遇見台灣乘客的機會。談到對台灣乘客的印象，金水獺認為算是蠻安靜的群體，也會準時到達、好好排隊、聽導遊的話，可說是相當遵守秩序。

金水獺坦言，自己曾在長榮航空和中國東方航空服務過，台灣乘客不僅有禮貌、隊也排得好，且因台韓免簽，不用再查看簽證，相較之下，在長榮服務比起東方航空更加輕鬆；加上台灣人行李少，所以更喜歡台灣乘客，台灣航班便成為南韓空服員間的人氣航班。

金水獺指出，不同國家的乘客都有各自的特性，說到細心程度的話，台灣乘客則是可擠進前三名程度。例如在為行李貼貼紙的時候，台灣人會再次確認自己行李的姓名是否有誤；若是團體乘客的話，即使拿到2、30張的登機證，也會一一核對姓名，從這些點就能感覺得出來台灣乘客很慎重。

第二是對話的時候音調溫柔。金水獺說明，如果是中國人，常常有問題的時候會抓住、或拍一下自己，讓她感到有些突然；台灣乘客則會小心翼翼發問，受到幫助也會說謝謝，不過最讓她印象深刻的，還是台灣乘客真的很喜歡買泡菜。

令金水獺相當驚奇的是，即便知道台灣人特別喜歡日本，若出現語言不通的情形，其他國家乘客多會用英文溝通，台灣人卻會用日文對話，宛如日文是台灣的第二外語，讓她不禁直呼「台灣人日文真的很好」。影片最後，金水獺也大讚台灣人友善隨和，也笑喊「非常地Thank You」，留言喊話希望大家多多來南韓玩。