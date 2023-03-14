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裸體家政婦每小時收逾台幣1800元 她爆料客人百態

聯合新聞網／ 綜合報導
洛蒂靠「裸體打掃」每小時薪水高達1860元台幣，家人朋友也都很贊同這份工作。圖擷自鏡報
洛蒂靠「裸體打掃」每小時薪水高達1860元台幣，家人朋友也都很贊同這份工作。圖擷自鏡報

國外一名女子靠打掃維生，不過她可不是一般的「清潔工」，因為她每次打掃時都要「全裸」，還時常會遇到奇怪的僱主。

據《鏡報》（Mirror）報導，32歲的洛蒂（Lottie Rae）從2017年就開始擔任到府清潔的清潔人員，不過她的收入每小時高達50英鎊（約1860元台幣），而這全都是因為她必須「裸體打掃」。

從事這份工作六年，洛蒂當然也遇過形形色色的僱主，她在受訪時表示，如果不是因為薪水高，她絕對不會想要做這份工作。她曾經遇過某些僱主認為既然僱了裸體清潔人員，就可以要求她當「脫衣舞孃」或「情色按摩師」，她自己就曾遇過僱主一進門就用電視播A片，而且家裡異常乾淨，疑似想暗示她做「其他服務」。不過一直以來洛蒂都謹守工作底線，只是單純打掃。

洛蒂也曾遇過「裸體愛好者」，而且已經為同一位僱主工作六年，每次去到他家對方也都一絲不掛，不過對方非常友善，他們會一起喝咖啡，偶而洛蒂還會陪僱主家中的狗狗玩。還有一些年輕僱主是因為常外出不在家，又有多餘的閒錢，所以才會僱她來打掃家裡。

洛蒂說，自己原本是經營二手衣副業，2017年在因緣際會下找到一份裸體清潔的工作，從此打開新世界的大門。這六年來她有過幾段感情，她的另一半和親友都知道她在做裸體清潔的工作，她的伴侶也從未否定過這份工作。

全裸

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