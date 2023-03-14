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3歲男童遭虐殺！頭卡樹間滿身傷 父母揭心寒內幕

香港01／ 撰文/布萊恩
馬來西亞發生恐怖兇殺案，一名3歲男童遭人殺害棄屍叢林。示意圖/ingimage
馬來西亞發生恐怖兇殺案，一名3歲男童遭人殺害棄屍叢林。示意圖/ingimage

【恐怖命案／謀殺】馬來西亞發生恐怖兇殺案，一名3歲男童遭人殺害棄屍叢林，屍體被發現時血迹斑斑，身體多處有傷痕，右手用繩捆綁，頭更卡在兩棵樹之間。警方事後以謀殺罪拘捕男童父母等3人調查。

綜合外媒報導，事發上周六（3月11日）下午3時許，死者為3歲男童，被發現時身處沙巴拿篤甘榜邦吉一處叢林，屍體血迹斑斑，頭、手及腳部都有傷痕，右手被繩捆綁。

警方經過查，拘捕男童父母及1名疑精神不正常男子協助調查，3人年齡為20歲至30多歲。男童母親供稱，她最後一次看見兒子是在案發當日中午12時許，當時男童走出屋外玩耍，遲遲沒有回家。她於是出外尋找，最後在叢林發現兒子屍體；至於懷疑精神不正常男子，對毒品呈陽性反應，出事前曾接觸男童。

警方依謀殺罪調查案件，一旦罪成，可判處死刑。

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文章授權轉載自《香港01》

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