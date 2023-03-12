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比八點檔精彩！妻與小王私奔…人夫震怒勾引情敵老婆 結局超展開

香港01／ 石欣桐
印度一人妻與已婚男子發生婚外情，2人更相約私奔。慘戴綠帽的人夫得悉妻子出走後決定反擊勾引情夫妻子，不料2人相處過程互生情愫，最後更走進婚姻。情境示意圖。圖／Ingimage
印度一人妻與已婚男子發生婚外情，2人更相約私奔。慘戴綠帽的人夫得悉妻子出走後決定反擊勾引情夫妻子，不料2人相處過程互生情愫，最後更走進婚姻。情境示意圖。圖／Ingimage

兩男互派綠帽，最終竟然大團圓結局？印度早前有人妻與已婚男子發生婚外情，2人更相約私奔。慘戴綠帽的人夫得悉妻子出走後決定反擊，出招勾引情夫妻子作復仇，不料2人相處過程互生情愫，最後更走進婚姻，攜手共度餘生。對於人妻出軌竟然意外促成2段新情緣，最終迎來甜蜜結局，網友紛紛表示不可思義，直稱是緣分安排。

據外媒報道，印度比哈爾邦（Bihar）人夫辛格（Neeraj Kumar Singh）在2009年和妻子德維（Rubi Devi）結婚，並育有2子2女。未料德維卻與住在娘家附近的已婚男子穆克什（Mukesh Kumar Singh）發展婚外情，去年2月更帶同3名孩子與對方私奔，僅留下1名女兒給辛格。

辛格得悉事件後非常憤怒，卻因無法挽回妻子的心，便決定勾引穆克什的妻子作為報復。巧合地穆克什的妻子名字也是叫德維，與出走的妻子名字相同，2人在多次通話和交談中產生情愫，隨後更墮入愛河。他們今年2月正式到法院登記結婚，並在18日舉行了婚禮。

其實情夫穆克什和前妻德維也育有小孩，但辛格很大方接受了她的孩子，現時更一同展開新生活。對於出軌這件事竟然能促成2段新關係，不少網友都表示驚奇「比電影戲劇還精彩」、「太不可思議了」、「果真是緣分」。

辛格和情敵的妻子德維2月到法院登記結婚，並在18日舉行了婚禮。（Twitter圖片）
辛格和情敵的妻子德維2月到法院登記結婚，並在18日舉行了婚禮。（Twitter圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

婚外情 人夫 印度

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