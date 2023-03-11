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連NASA也不知！加拿大小學生發現嚴重過敏救命藥上太空竟成「劇毒」

聯合新聞網／ 綜合報導
一群年僅9至12歲的加拿大小學生發現，用於嚴重急性過敏的注射型腎上腺素「EpiPen」若被帶上太空，會轉變成含有劇毒的物質。示意圖／ingimage
一群年僅9至12歲的加拿大小學生發現，用於嚴重急性過敏的注射型腎上腺素「EpiPen」若被帶上太空，會轉變成含有劇毒的物質。示意圖／ingimage

用於嚴重急性過敏性反應的注射型腎上腺素「EpiPen」，近日被一群年僅9至12歲的加拿大小學生發現，這款救命藥物若被帶上太空，會轉變成含有劇毒的物質，而這驚人的發現連國際太空總署（NASA）都不知道，這群學生也將到弗吉尼亞州向NASA展示他們的研究結果。

據外媒《livescience》報導，加拿大安大略省一群年紀僅9至12歲的小學生，透過學校的學習者計畫（PGL），研究宇宙輻射對腎上腺素的影響，他們將腎上腺素樣本裝進實驗盒中，透過高空氣球或火箭發射至太空邊緣，並在返回地球後，對該樣本進行檢測。結果發現，87%含有純腎上腺素，其餘13%的藥物，竟轉變成具有強烈毒性的苯甲酸衍生物（Benzoicacid），協助這些小學生進行檢測的渥太華大學，隨後也發出聲明證實該實驗結果。

宇宙輻射是由包括地球、太陽在內的恆星，所釋放出的極高能量粒子所構成，NASA表示，大氣層可保護地球上的生命，免於受到宇宙輻射的傷害，長時間暴露在宇宙射線下的太空人，則容易有輻射症候群、癌症等疾病風險。

這些厲害的小學生們，將於今年6月向NASA發表他們的研究發現，他們目前計劃持續重複他們的實驗，驗證是否能獲得相同的結果。此外，這些孩子們還在設計一種膠囊，用來保護太空中的EpiPen以解決問題。

太空人 小學 輻射 NASA 加拿大

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