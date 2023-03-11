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不要學！想醫好胃食道逆流 他28年來只吃椰子活命

聯合新聞網／ 綜合報導
64歲的帕拉怡宣稱自己過去28年來都只靠吃椰子、喝椰子水維生。圖擷自ODDITYCENTRAL
64歲的帕拉怡宣稱自己過去28年來都只靠吃椰子、喝椰子水維生。圖擷自ODDITYCENTRAL

印度一名男子因為有胃食道逆流，為了「治療」這種疾病，竟然選擇只吃椰子度日，而且這麼一吃就是28年。

ODDITYCENTRAL報導，64歲的帕拉怡（Balakrishnan Palayi）其實比許多同年紀的人都還要健康，他在自己家裡的農場工作，每天游泳運動，但是卻有胃食道逆流的問題。

之前帕拉怡原本是一名足球員，不過35歲那年他發現自己有胃食道逆流，每次吃東西都會反胃，甚至還會嘔吐。胃食道逆流讓他不堪其擾，沒有體力做任何事，連出門走動都沒辦法。即使帕拉怡試過各種方法還是無法減緩症狀，幸好後來他發現他還能吃椰子。

當時帕拉怡發現自己吃椰子和喝椰子水就不會有胃食道逆流的問題，於是開始天天吃椰子。後來他乾脆「只吃椰子」連其他食物都不肯吃，因為他認為椰子富含鈣、鎂、鈉、鉀等礦物質，能夠幫他補充體力，就連家裡的農場都改種椰子。

雖然無從得知帕拉怡是否真的28年來只靠椰子果腹，不過這樣宣稱的可不只他一人。之前越南就曾有一名瑜珈老師因為患有血液疾病，出現視力惡化、胃痛、嘔吐等症狀，而她也為此開始採取極端飲食。該名瑜珈老師聲稱自己40年來都沒有吃過固態食物，過去40年來都靠糖水、鹽水和檸檬水維生。

胃食道逆流 瑜珈

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