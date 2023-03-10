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「喉嚨痛痛的」3歲童抱怨身體不適 原來肺部卡釘子

聯合新聞網／ 綜合報導
男童覺得喉嚨痛痛的，去到醫院檢查才發現肺部卡了根釘子。圖擷自紐約郵報
男童覺得喉嚨痛痛的，去到醫院檢查才發現肺部卡了根釘子。圖擷自紐約郵報

古巴一名3歲男童日前跟媽媽說自己「喉嚨痛」，媽媽帶他到醫院檢查，才發現男童疑似誤吞鐵釘，釘子就卡在男童的肺部。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名不具名的3歲男童日前覺得喉嚨不舒服，爸媽趕緊帶他到奧爾金市的醫院檢查，醫生為男童拍了X光後，發現男童的左肺有根異物，必須趕緊動手術取出。

男童的主治醫師是耳鼻喉科專科的費爾南德斯（Mavil Isabel Benítez Fernández），他在受訪時表示，這項手術非常危險，如果過程出錯，可能會導致嚴重出血、氣管或支氣管破裂、心跳驟停或呼吸驟停，甚至還有可能喪命。

為了確保手術順利，醫院先進行支氣管鏡檢查，接著再用硬式支氣管鏡從男童的喉嚨插入，進到肺部取出異物。所幸手術過程十分順利，整場手術在短短25分鐘內完成，男童也被送到加護病房觀察，目前狀況良好。

不過這種異物手術可不算少數案例，上個月西班牙就有一名70歲女子因為呼吸不順前去就醫，後來發現自己肺部卡了一顆螺絲。

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