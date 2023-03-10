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搭飛機行李箱破損 達美航空直接「暴送」13個賠償

聯合新聞網／ 綜合報導
女子搭乘達美航空行李箱被弄破，結果航空公司寄來13個行李箱讓她看傻了眼。圖擷自TikTok
女子搭乘達美航空行李箱被弄破，結果航空公司寄來13個行李箱讓她看傻了眼。圖擷自TikTok

國外一名女子搭乘達美航空班機，抵達後卻發現行李箱嚴重破損。女子氣不過向達美航空投訴，沒想到航空公司的賠償方式直接讓她跌破眼鏡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，一名乘客湯普森（Peyton Thompson）日前搭乘達美航空的班機，取回行李時卻發現行李箱被弄破了，連內裝都看得一清二楚，讓她超級火大。

湯普森向達美航空反應後，對方承諾會賠償行李箱，不過幾天後女子接獲通知表示有「一些包裹」要她簽收，女子看到包裹時完全傻眼。原來達美航空寄來13個美國品牌Ricardo Beverly Hills的行李箱，多到女子的皮卡車都載滿了包裹。

湯普森認為這應該是航空公司搞錯了，趕緊向對方反應。針對這起意外達美航空回應表示，達美航空本來就是出名的「以客為尊」，但這次可能真的做得有點過頭了，已經請行李箱廠商聯絡乘客，乘客可以從13個行李箱裡面選一個自己喜歡的作為補償。

有網友看了以後開玩笑說，賠償給13個行李箱，那乘客生日不知道會收到什麼禮物，有人則說「他們是在為之後弄壞其他行李箱做預備啦」，還有一名網友分析，應該是出貨時電腦故障，導致重複出貨。

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