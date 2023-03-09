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影／22歲正妹愛上65歲大叔卻被逼分床睡 網虧：飯店以為是父女

聯合新聞網／ 綜合報導
女子說即使他們已經跟飯店要求雙人床，卻還是被給了有兩張單人床的房間。圖擷自TikTok
女子說即使他們已經跟飯店要求雙人床，卻還是被給了有兩張單人床的房間。圖擷自TikTok

國外一名22歲女子愛上65歲男子，兩人墜入愛河結為夫妻，也時常到各地旅行，不過旅行時卻遭到其他人的「特別待遇」。

據《太陽報》（The Sun）報導，這對「父女戀」情侶共同經營一個TikTok帳號@shadieshafik，常常在TikTok上分享兩人甜蜜的互動。近期女子在帳號上發影片表示，她跟丈夫一起去旅行，已經特別要求要一張「雙人床」，但進到房間以後，卻發現還是一間有兩張單人床的房間。

影片中兩人分別坐在各自的單人床上，手牽著手，女子做出不得不鬆開手的樣子，深情地看向男子，引來不少網友留言。

有網友說：「她一定是私底下拜託飯店給她兩張單人床」、「看起來根本就是馬力歐配碧姬公主」、「婚後我寧願可以單獨睡」。除此之外，網友也推測是不是因為飯店認為兩人是父女才給他們兩張床。另一名網友則開玩笑說：「一張用來辦事，一張用來睡覺啊！」

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