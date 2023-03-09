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性伴侶是「飛機」？ 女子狂飛30幾次只為能見波音737一面

聯合新聞網／ 綜合報導
羅多對飛機有著特殊的情感，認為飛機是他的性伴侶。圖擷自IG
羅多對飛機有著特殊的情感，認為飛機是他的性伴侶。圖擷自IG

德國一名女子宣稱自己跟飛機發生「性關係」，認為飛機不只是她的性伴侶也是她的真愛，因此為了能跟飛機見面，常常請假去搭飛機。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，23歲的羅多（Sarah Rodo）光是去年就請假30次，只為了能搭上飛機，見上「愛人」一面。羅多表示，她第一次搭乘波音737時，就發現自己找到了人生的摯愛。從那時開始她就開始不同的蒐集各種大小的模型，光是在模型上就花了4267美元（約13萬台幣）。

羅多說，她覺得飛機最性感的部位就是機翼，為了能夠常常見到波音737，她光是去年就請假30次到各地遊玩。她在訪問中甜蜜的說：「我帶著滿滿的愛去過斯德哥爾摩、哥本哈根、布達佩斯、維也納、巴黎和其他城市」，不僅如此，她還在身上刺了5個飛機刺青。

雖然「愛人」能夠帶著她飛往各地，不過美中不足的是她必須跟其他人分享飛機，不能自己獨享「兩人時光」。羅多自己也會從不同的飛機模型身上尋求慰藉，像是最近新購入的大飛機模型就有著很精緻的機翼。

羅多這樣的情形稱之為戀物癖。據2022年期刊《春季自然》的研究指出，這種病症可能與自閉症有關，患者會對特定的無生命物體產生感情或性慾，若是這樣的情感已經對患者生活造成嚴重影響，便需要接受心理治療。

波音

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