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逆轉勝！曾志偉控邱瓈寬已故恩師欠5700萬 一關鍵判遺產繼承人償還

接到電話通知兒子入獄還死了 準備火化屍體卻發現「搞錯人」

聯合新聞網／ 綜合報導
男子接到通知說兒子入獄死亡，不過後來卻發現是一場烏龍。示意圖／ingimage
男子接到通知說兒子入獄死亡，不過後來卻發現是一場烏龍。示意圖／ingimage

馬來西亞一名父親日前接到警方來電，告知他的兒子因案入獄，而且已經死在獄中，要家人來把屍體領回。家人傷心領回遺體準備火化時，卻又接到警方通知表示兒子還活著，是警方搞錯人了。

據《海峽時報》（The Straits Times）報導，馬來西亞森美蘭一名父親在3月3日時接獲當局通知說兒子已在獄中死亡。這名不願透露姓名的父親在受訪時表示，警方告訴他19歲的兒子因故入獄，而且在獄中過世。

男子表示，他的兒子在雪蘭莪州工作，不知道兒子到底為什麼入獄。他和家人一起去認屍，不過由於屍體的臉有縫合的痕跡、頭髮也被剃光，所以他們看不出來這具屍體到底是不是兒子本人。

家人心碎的領回遺體，並開始準備喪禮，但就在準備火化前三小時，監獄又聯絡他們說兒子還活著。警方讓家人跟兒子視訊證明他本人真的還活著，隨後也派人來取回遺體，不過這具遺體到底是誰仍是不解之謎。家人也準備安排探監，去見見「死而復生」的兒子。

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