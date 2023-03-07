媳婦拋家棄子與公公私奔 男氣得報警：求逮捕勾引妻子的爸爸
八點檔劇情真實上演？印度一名男子不滿妻子被「公公」勾引，最後兩人還選擇私奔，氣得他告上警局。
據ODDITYCENTRAL報導，印度拉賈斯坦邦一名男子維拉奇（Pawan Vairagi）近期到警局報案，要求警方逮捕自己的爸爸。他認為爸爸勾引自己的妻子，讓妻子對他鬼迷心竅，才會選擇拋家棄子跟公公私奔。
原來維拉奇為了工作養家，長時間都不在家，公公跟媳婦疑似日久生情，最後竟然丟下才六個月大的女兒和丈夫決定私奔。得知妻子跟爸爸私奔以後，維拉奇氣得跑到警局報案，認為爸爸偷走他的自行車，用自行車載妻子私奔。
當地媒體訪問維拉奇時，他表示自己已經向警方提出控訴，但強調妻子是無辜的。他提到，爸爸還涉嫌參與其他非法案件，不過目前此案仍在調查中，不確定維拉奇的爸爸是否真的有做出其他非法行為，或這只是維拉奇的氣話。
除此之外，維拉奇也指控警方並未認真看待此案，不過針對這項控訴警方回應此案已經進入審查，目前正在積極協尋兩人。
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