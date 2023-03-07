超不爽！行駛40分「小費僅8美元」 女外送員霸氣拿回餐點離去

人與人之間需互相尊重以減少摩擦，近日有一名中年女外送員，花了40分鐘行駛約20公里，將餐點送到消費者家中，卻不滿對方只給8美元（下同，約台幣240元）的小費太少，因而上前理論，顧客面對外送員的不可理喻更大罵「你他X的要幹嘛？我都給你8元小費了」，最終外送員也氣憤得拿起餐點離去，留下錯愕的顧客。

據《紐約郵報》報導，近期網友瘋傳一支YouTube影片，不過該影片的上傳時間為2020年12月，有一名疑似剛開始跑外送的中年女外送員，在送完餐點後查看自己的手機，又回到客人門口按鈴，竟然是因為消費者只給了8美元的小費，讓她不滿「太少了」。

她回過頭向對方表示，花了40分鐘把餐點送來，過程行駛12.5英里（約20公里），更直言「你該自己試試開這段路」，並說明花了工時還有油錢，卻只拿到8美元，不僅沒什麼賺頭，還可能還虧本，希望能多給點小費。

顧客表示通常其他外送員只花15到20分鐘，但該外送員仍堅持自己的立場，真的花了40分鐘才到。最後，顧客氣憤認為這位外送員無理取鬧，大罵「你他X的要幹嘛？我都給你8元小費了」，未料這句話也徹底激怒外送員，她拿起餐點後便轉頭離去，留下錯愕的顧客。