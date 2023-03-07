日本超大咖女優「一夜價碼」流出？AV達人曝經紀人說法：不出意料

日本成人產業發展蓬勃，許多女優不僅選擇拍片，還會額外兼差賺外快。近來，有消息指出日本「超大咖女優」將赴風俗店兼差，介紹文的用詞與形容方式，讓不少人將矛頭指向有「神之乳」稱號的AV女優安齋拉拉（安齋らら）。「一夜價碼」曝光後隨即引發轟動，AV達人也跳出來分析，更親曝與安齋經紀人聯繫後得到的答覆。

近日，日本某風俗店的宣傳圖在推特掀起討論，文案中寫著「神乳J罩杯的AV女優」、「出道至今已是傳奇」，讓人不禁聯想起「三進三出成人界」的女優安齋拉拉。AV達人「一劍浣春秋」也在《Play NO.1》發文表示，「我們都知道女優在外面賣根本『天精地液』」，直指許多線上的成人片女星都有額外兼差，而從該宣傳的描述來看，「就是在『形容』安齋無誤」。

一劍浣春秋在文中提到，因該店家目前尚未營業，無法實際預約親眼確認真相，但他已先一步聯絡安齋拉拉的經紀人確認消息。然而結果卻不出他意料，經紀人對於女優「兼差」的態度都很神祕，僅回應「我去確認一下」後便沒了聯絡。

儘管風俗店宣傳文中的開價很便宜，90分鐘要價7萬日圓（約新台幣1.5萬元）、120分鐘為8.5萬日圓（約新台幣1.9萬元），但一劍浣春秋分析，「一般我所知道的AV女優價格就真的差不多那樣，也就是說不要因為身價不符合我們對安齋的想像就覺得那一定不是她」，直言目前唯一的確認方式就是等店家營業後入場消費，而他也會持續追蹤新消息。

今年29歲的安齋拉拉擁有甜美的臉蛋與傲人的J罩杯身材，不僅被封為「神之乳」，更因其「三進三出成人界」，曾以宇都宮紫苑、RION的名字活躍於成人界，且相關作品的銷量非常驚人，而被稱為「傳奇女優」。