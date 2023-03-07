玩過頭！41歲男吞壯陽藥酒店激戰女友人 隔天腦出血亡

樂極生悲！印度1名41歲男子服用壯陽藥及飲酒後，在酒店與1名女性朋友性交狂歡，結果翌日醒來出現頭痛及嘔吐症狀，其後病情急速惡化，最終因腦出血（腦中風）死亡，一夜激情慘變奪命之旅。

綜合外媒報導，該名41歲男子本身有高血壓，事發時他約了女性朋友在酒店見面，飲酒後服用了2片50毫克昔多芬（Sildenafil，壯陽藥威而鋼主要成份），份量是正常建議劑量的雙倍。

男子之後與女性朋友性交狂歡，至翌日醒來出現頭痛、嘔吐症狀。雖然朋友勸他求醫，但他說以往也出現過類似症狀，所以不以為意，惟其後病情惡化，送到醫院時已宣告不治。

驗屍結果顯示，男子腦血管破裂出血，還有300克血塊，且死後測試血液酒精濃度達186.61毫克（每100毫升血液），超出英國酒後駕駛標準80毫克（每100毫升血液）一倍多，即超出香港酒後駕駛標準50毫克（每100毫升血液）兩倍多。

報導引述病理學家表示，該男子可能因昔多芬和酒精使體內血管擴張，加上他本身患有高血壓，大腦血管難以承受壓力導致中風致死。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》