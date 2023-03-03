影／她穿迷你裙「大腿夾緊男粉脖子」 日地下偶像服務遭轟太下流
日本偶像商機龐大，然而除了檯面上已經成名、光鮮亮麗的偶像外，還有許多知名度較低，為了能夠在激烈競爭中求生存，而做出一些過激行為的「地下偶像」。近來一段影片，就引起了軒然大波。
根據日本媒體「J-CASTニュース」報導，上個月26日， witter上流傳一段地下偶像的粉絲攝影會片段。在畫面中，一位穿著迷你裙的女偶像，正試著用雙腳夾在一位男性粉絲的脖子上，而男子的表情看起來相當陶醉，似乎很享受這個「特別服務」。
ぴんもんの首4の地固めチェキになります pic.twitter.com/WY3fVFnXXv— アイドル🎀9時間1500円🎀にこげき🎀声出し 濃厚接触チェキ LINE交換 (@idol_9jikan) February 26, 2023
影片中，還傳出四周其他人起鬨的聲音，叫女偶像再多夾緊一些等等。由於這樣的行為，性暗示的意思太強，因此當影片傳開之後，立刻受到許多網友的撻伐，認為內容非常不妥。
許多網友就表示「這太下流了」、「地下偶像的攝影會都這調調嗎」、「想做這種事就去其他地方吧」、「看起來不是被逼的，為了錢可以做到這種程度嗎」、「看了影片，好像一開始沒有身體碰觸，但最後沒辦法才做的」、「雖然說很下流沒錯，但又沒犯法」、「現在的偶像除了唱歌跳舞、拍照跟握手以外還要做這些？該盡快訂下偶像營運的相關法規了」。
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