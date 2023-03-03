影／她穿迷你裙「大腿夾緊男粉脖子」 日地下偶像服務遭轟太下流

日本地下偶像擁有其特殊的文化，這些非主流的偶像通常沒有和經紀公司簽約，也不會出現在主流媒體上，而是以本地活動為主，透過見面會、劇場表演、與粉絲合影等互動賺取收入；也因為他們不像一般藝人、明星那麼有「距離感」，讓地下偶像受到許多粉絲擁護。不過近日，一位地下偶像與粉絲「互動過度」的影片在推特上瘋傳，影片中女偶像用雙腿纏繞男粉絲的頭部，粉絲還不時露出陶醉的表情，讓網友忍不住批評，兩人的舉動敗壞了地下偶像的聲譽。

2023-03-02 21:30