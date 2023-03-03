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花2萬可線上訂購「人皮外套」 賣家強調：不是真人皮

聯合新聞網／ 綜合報導
一名匿名賣家在eBay上販售「人皮外套」，要價2萬1台幣。圖擷自紐約郵報
一名匿名賣家在eBay上販售「人皮外套」，要價2萬1台幣。圖擷自紐約郵報

美國連環殺手艾德蓋恩（Ed Gein）在殺害多人以後，將人皮做成家中的垃圾桶及椅墊，還把頭蓋骨做成桌上的碗公。雖然不知靈感出於哪裡，但近期有匿名網友在eBay上販賣「人皮外套」，引發熱烈討論。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，販售這種恐怖外套的帳號叫做「血肉工匠」（The Flesh Krafter），在eBay上訂製一件人皮外套需要三週時間，售價為720美元（約2萬1千元台幣）。除了人皮外套之外，該帳號也販售乳頭項鍊、死者面具等獵奇商品。

賣家並未透露真實姓名，但他強調人皮外套並非真的用人皮製成的。他在商品描述中寫到，製作人皮外套的方式，是買家先寄給他認為適合自己的外套，他再用「仿人皮」改造外套，最後把外套寄還給買家。

每件外套都是用特殊的乳膠製作，因此穿起來觸感舒適，如果買家需要，還可以要求在人皮上加刺青或乳頭，藉此增加人皮外套的真實度。

雖然被某些網友批評這樣的設計實在太血腥又噁心，不過想到要做「人皮外套」的可不只這位匿名賣家。藝術家凱拉．阿瑞納（Kayla Arena）早在幾年前就做過人皮外套、人臉內衣和人臉靴子。她擅長研究人體構造，製作的作品栩栩如生，也常受邀為影視作品製作超擬真的屍體或人體部位，當做拍攝道具。

藝術家

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