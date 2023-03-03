偷情慘劇！人妻出軌丈夫表弟 遭奶奶鐵棍燙下體烙印 後續更殘忍

婚外情竟招來恐怖後果！印度發生駭人聽聞的私刑案，一名30歲人妻因為「出軌」丈夫的表弟，竟被夫家老爺奶奶等人殘酷虐待，除了剃光她的頭髮、用燒紅的鐵棍在她的下體私處烙印，甚至割掉她的耳朵和鼻子，更拍下施虐過程。之後老爺奶奶把滿身鮮血的人妻丟棄在一個偏僻地方待死，幸好她最終獲救送院救治。

綜合外媒報道，事發2022年5月，居於印度古吉拉特邦（Gujarat）小鎮的30歲女子賈希本（Jashiben Parmar）與丈夫赫曼特（Hemant）結婚多年，育有3名小孩。然而賈希本常常遭到丈夫家暴虐打，老爺奶奶也對家暴習以為常，不以為意。

「地獄」般的生活讓賈希本難以忍受，漸漸愛上丈夫的22歲表弟阿文德（Arvind Parmar）。兩人決定私奔，惟被夫家帶人找到，施行了酷刑，並拍下影片。

當地警方表示，夫家找了多人幫手抓住賈希本及阿文德，之後丈夫赫曼特、老爺奶奶及其他人開始毆打2人，接着把2人頭髮剃光，並用燒熱的鐵棍在賈希本的下體私處烙印，更割掉耳朵及鼻子，丟下滿身鮮血的她等死。警方接報後，已拘捕赫曼特等5名成員。

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文章授權轉載自《香港01》