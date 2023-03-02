快訊

台南議長賄選案…郭再欽等6人均交保 理由出爐

21黑衣人開賓士包圍大樓驚動警察掏槍 民眾驚：根本警匪片

財富自由還有機會！威力彩13連摃 下期頭獎上看11.5億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎馬打仗？跟粉絲「大尺度」互動還嬉笑比耶…日本地下偶像行為惹議

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一位地下偶像與粉絲「互動過度」的影片在推特上瘋傳，影片中女偶像用雙腿纏繞男粉絲的頭部，粉絲還不時露出陶醉的表情。圖截自推特帳號@modelkidori
近日一位地下偶像與粉絲「互動過度」的影片在推特上瘋傳，影片中女偶像用雙腿纏繞男粉絲的頭部，粉絲還不時露出陶醉的表情。圖截自推特帳號@modelkidori

日本地下偶像擁有其特殊的文化，這些非主流的偶像通常沒有和經紀公司簽約，也不會出現在主流媒體上，而是以本地活動為主，透過見面會、劇場表演、與粉絲合影等互動賺取收入；也因為他們不像一般藝人、明星那麼有「距離感」，讓地下偶像受到許多粉絲擁護。不過近日，一位地下偶像與粉絲「互動過度」的影片在推特上瘋傳，影片中女偶像用雙腿纏繞男粉絲的頭部，粉絲還不時露出陶醉的表情，讓網友忍不住批評，兩人的舉動敗壞了地下偶像的聲譽。

一則2月28日發布的影片在推特上瘋傳，根據「Livedoor」的報導，影片發生在地下偶像的見面會，一位穿著短裙的少女偶像正在與粉絲合影，只見影片中，女偶像用雙腿「夾著」男粉絲的頭，在旁人起鬨「夾的不夠緊」後，她便調整姿勢，用雙腳將男粉絲的頭纏得更緊。另一個角度的影片也可以看到，身材壯碩的男粉絲伸出手移動女偶像的雙腿，看起來十分陶醉，少女偶像也比著「耶」、露出可愛的笑容，用拍立得拍下這個瞬間。

但這段「大尺度」的互動影片引來了許多罵聲，不少真心喜歡「地下偶像」文化的粉絲感到不滿，網友也紛紛議論，「地下偶像的見面會太黑了」、「到底在幹嘛」、「他們兩個都病了吧」、「如果我女兒這樣做我會哭…」、「根本是以見面會的名義進行身體接觸的地方」；有網友表示，雖然不確定這次的合影要花多少錢，不過一般拍照的價格會落在1000-1500日元（約220～330台幣）左右。

不過這些「大尺度」的舉動似乎不是個例，TIKTOK、推特上也出現許多少女偶像坐在粉絲大腿、親密互動的影片。雖然「地下偶像」這個文化在日本十分流行，但若是發展不好，沒有辦法從「地下」躍上「主流」，也有可能成為落入「拍AV」、當「傳播妹」等下場。

日本 粉絲

延伸閱讀

銀髮族不只會用長輩圖！ 網曬阿嬤超狂LINE封面：一山還有一山高

2年前惹大「麻」煩 Toyz一手爛牌怎贏的？網點名台灣人1風氣

台灣人「1共通特點」外國人超不解 網搖頭曝關鍵：心裡過不去

遭俄軍襲擊炸斷腿…19歲烏克蘭少女拄拐杖上前線「繼續戰鬥」

相關新聞

騎馬打仗？跟粉絲「大尺度」互動還嬉笑比耶…日本地下偶像行為惹議

日本地下偶像擁有其特殊的文化，這些非主流的偶像通常沒有和經紀公司簽約，也不會出現在主流媒體上，而是以本地活動為主，透過見面會、劇場表演、與粉絲合影等互動賺取收入；也因為他們不像一般藝人、明星那麼有「距離感」，讓地下偶像受到許多粉絲擁護。不過近日，一位地下偶像與粉絲「互動過度」的影片在推特上瘋傳，影片中女偶像用雙腿纏繞男粉絲的頭部，粉絲還不時露出陶醉的表情，讓網友忍不住批評，兩人的舉動敗壞了地下偶像的聲譽。

減下226公斤終於破處 真人秀明星大方分享性生活

國外一名真人秀演員之前因為過重參加節目，後來成功減肥成功，更大方分享自己「破處」後的感情生活。

天橋上演激情場景！2男1女露天激戰 留下這些東西下場慘了

【不雅照片／活春宮】泰國1條天橋，竟然在光天化日下上演3人活春宮！網民瘋傳相片，見到2男1女大白天在露天天橋上「3人行」性交，惹來網民嘩然。警方事後介入調查，其後成功拘捕3名男女，他們因觸犯刑事法而需罰款。

老公送「鈔票花束」被嫌棄？老婆拆到像垃圾 1原因崩潰：不要再送了…

女士們若然收到伴侶送上這樣的花束，會很驚喜嗎？近日馬來西亞就有人妻發文指丈夫為她送上由鈔票製成的花束，或許是包裝過度或鞏固形狀的原故，拆卸時銀紙竟然黏着，即使其他人幫忙也都花費近3個多小時，她不禁崩潰說「有的破到要丟掉」，亦擔憂銀行不會受理。帖文惹來網民討論，有人給予「定心針」，表示只要銀紙號碼仍是清晰，銀行是不會拒收，亦有人笑言「我不介意，送我吧！」。

北海道垃圾場挖出千萬日圓鈔 12人跑來自稱失主理由超瞎

日本北海道札幌市的一間垃圾回收場，在一月底時，被發現垃圾堆當中，有大量一萬日圓的紙鈔遭遺棄。工作人員清點之後，發現面額高達1000萬日幣（約相當於新台幣224萬元），並立刻送交警方處理。然而，就在事情曝光後，卻出現好幾位自稱是失主的民眾出現，令人難以分辨。

搭商務艙選素食餐點 乘客拿到飛機餐氣炸：一根香蕉

國外一名遊客日前搭機特別訂購純素餐點，而且還選擇了商務艙，不料餐點送上來，盤子裡卻只有一根香蕉，讓他超級生氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦