減下226公斤終於破處 真人秀明星大方分享性生活

國外一名真人秀演員之前因為過重參加節目，後來成功減肥成功，更大方分享自己「破處」後的感情生活。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，今年38歲的凱西（Casey King）原本是個無業宅男，而他沒有工作的原因，就出在他的體重。當時他重達711磅（約322公斤），連上廁所都無法自理，得要家人幫他擦屁股。當時他和家人一起參加TLC的電視節目《過重家族》（Family by the Ton），他跟三個表兄弟的體重加起來重達2200磅（約997公斤）。

當年凱西胖到沒有衣服可以穿，因此整天在家都裸著上半身，就連洗澡就因為浴室擠不下只能在戶外沖澡。凱西每天在床上打電動、看電視，暴飲暴食靠爸爸照顧，不過他並不覺得這樣的生活有任何問題，在節目中還大言不慚的說自己要「一路吃到掛」。

不過在參加節目之後，凱西努力減肥，也開始到家居用品店穩定工作，現在的他已經減掉近500磅（約226公斤），也在過去一年半開始跟不同的女性約會。凱西興奮地說，自己終於在35、36歲那年成功解除「魔法師（出自日本漫畫台詞，逾30歲還保有童貞的話，就能使用魔法）」身分，而且有多達六位不同的性伴侶。

然而他也提到，每次要發生關係脫下衣服時，他依然會覺得很沒安全感，因為他對於自己現在的身體狀態還不是很滿意。凱西表示，他的確有感覺、有慾望，但過程中腦袋都在想著自己的身材，讓他沒辦法好好享受。

目前體重250磅（約113公斤）的凱西計畫再減下25磅（約11公斤），並希望到時能夠進行手術，除去身上的贅皮。