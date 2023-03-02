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天橋上演激情場景！2男1女露天激戰 留下這些東西下場慘了

香港01／ 撰文：布萊恩
泰國有3名男女在光天化日之下，於露天天橋上演離譜活春宮。（網上圖片）
泰國有3名男女在光天化日之下，於露天天橋上演離譜活春宮。（網上圖片）

泰國1條天橋，竟然在光天化日下上演3人活春宮！網民瘋傳相片，見到2男1女大白天在露天天橋上「3人行」性交，惹來網民嘩然。警方事後介入調查，其後成功拘捕3名男女，他們因觸犯刑事法而需罰款。

綜合外媒報道，該相片於2月26日起在網上流傳，只見2男1女在露天天橋1處較隱處性交，地上鋪上疑似地毯、毛巾等物件。據報，該天橋位於泰國北部彭世洛府首府彭世洛市一所知名技術學院前面。有保安員表示，該條天橋常有學院的教職員及學生行經，是相當繁忙的通道。

相片瘋傳後，警方翻查閉路電視（CCTV）發現天橋上當日確實有3人在性交，於是到現場調查，找到2個枕頭和1張毯子，後來再拘捕涉案3人。

3人觸犯當地刑法第397條，最高可判罰款5,000泰銖（約1,100港元）。但警方只罰他們每人人500泰銖（約110港元），而3人都是無家者及吸毒者，故會將他們送回家。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 分屍案 吸毒

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