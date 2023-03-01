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屁孩行為再+1？日本少年兩度將推車扔落手扶梯 下方民眾急逃網罵翻
青少年熱愛在TikTok（抖音）上傳影音、看有趣的影片，不過近來如「壽司郎屁孩」等系列不當行為層出不窮，也同樣被瘋傳甚至效仿。推特近日一則抖音影片則是再次備受關注，不少日本網友熱烈討論其中的惡行，更怒斥抖音應該要被禁止使用。
影片中可見一群少年聚集在百貨公司，將手中的推車扔落運行中的手扶梯後，大家便嘻嘻哈哈地逃離現場。第一次運氣好，推車固定在手扶梯上；第二次則見推車一路滾落，更可怕的是下方竟還有搭乘民眾，轉頭見狀只能倉皇逃生。
眼尖網友發現，這樣的惡趣味影片早在幾年前便在抖音興起，由於最近仍有各種惡作劇頻傳，再次被拿來討論；更有人回憶起曾有一樁行李箱掉落手扶梯的事故，在手扶梯下方的婦人因逃跑不及，慘遭行李箱鏟起重跌的意外。
一歩間違えたらこうなってた可能性もあるし本当に止めて欲しい pic.twitter.com/dUmJHnbFFP— にこれっと (@sakujo_02) February 28, 2023
對此，有網友認為這樣的惡作劇行為，不該因時間而淡忘，紛紛表示，「笑不出來」、「真的是...」、「自從 TikTok推出以來就很瘋狂，希望它被禁止」。
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