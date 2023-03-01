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搭商務艙選素食餐點 乘客拿到飛機餐氣炸：一根香蕉

聯合新聞網／ 綜合報導
克里斯收到的餐點只有一根香蕉，還尷尬地附上一雙筷子。圖擷自紐約郵報
克里斯收到的餐點只有一根香蕉，還尷尬地附上一雙筷子。圖擷自紐約郵報

國外一名遊客日前搭機特別訂購純素餐點，而且還選擇了商務艙，不料餐點送上來，盤子裡卻只有一根香蕉，讓他超級生氣。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，男子克里斯（Kris Chari）日前要從印尼飛往東京時，特別備註要吃純素餐點。雖然空服員確實有替他準備素食，但其中一餐竟然就只給他一根香蕉，還附上一雙筷子，讓他非常傻眼。

當天克里斯搭乘日本航空的班機，這趟飛行長達7小時，所以會供兩餐。克里斯說，起飛前空姐有特地來跟他確認餐點，告訴他會為他準備香蕉，不過他以為是餐點會「包含」香蕉，因此不以為意。

最後收到餐點時只拿到香蕉跟一杯飲料，讓克里斯很生氣。雖然他說這是他近期吃過數一數二好吃的香蕉，但他認為香蕉應該當作點心而不是一份餐點。克里斯也在發文中打趣說道：「不過空服員想到要用筷子吃香蕉，真的很可愛」。

針對這起事件，航空公司在接受其他媒體採訪時只簡單表示，未能達到乘客的期待，公司深表歉意。

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