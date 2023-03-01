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海邊撿到超巨大蚌蠣！他鑑定發現「已活214年」決定放生：不吃了

聯合新聞網／ 綜合報導
美國佛羅里達州一名男子帕克日前在海邊意外發現一個長6英寸（約15公分）、重達2.6磅（約1.18公斤）的巨大蚌蠣，經實驗鑑定後推算牠已經活了214歲。 圖／翻攝自海灣標本海洋實驗室（Gulf Specimen Marine Lab）臉書粉專
美國佛羅里達州一名男子帕克日前在海邊意外發現一個長6英寸（約15公分）、重達2.6磅（約1.18公斤）的巨大蚌蠣，經實驗鑑定後推算牠已經活了214歲。 圖／翻攝自海灣標本海洋實驗室（Gulf Specimen Marine Lab）臉書粉專

美國佛羅里達州（Florida）一名男子帕克（Blaine Parker）日前到富蘭克林郡聖詹姆斯島海域採集貝類時，意外發現一個重達2.6磅（約1.18公斤）的巨大蚌蠣，經實驗鑑定後推算牠已經活了214歲。

根據外媒Tallahassee Democrat報導，帕克日前與家人一起到海灘撿拾貝類和螃蟹，準備烹煮海鮮大餐，原本也想要把這個長6英寸（約15公分）、重2.6磅（約1.18公斤）的大型蚌蠣拿去煮，但後來還是決定拿到海灣標本實驗室（Gulf Specimen Marine Lab）作鑑定。

帕克本身是一名標本研究員，擁有海洋科學與環境研究學位。他分析，蚌或蛤蜊等貝類水生動物在成長過程中，外殼會跟樹一樣形成一圈圈年輪。由於這顆蚌蠣有214個年輪，因此推算牠有可能是在1809年出生，跟美國歷史上第16任總統亞伯拉罕·林肯（Abraham Lincoln）同年，因此就決定把這顆蚌蠣命名為「亞伯-貝類林肯」（Aber-Clam Lincoln）。

根據實驗室記載，「亞伯-貝類林肯」是有紀錄以來年齡第4大的蚌蛤類生物，目前已知最年長的蚌蛤類生物是一顆2006年在冰島（Iceland）發現、被稱作「明（Ming）」的北極蛤，目前已經507歲；第二年長的蚌蛤類生物是1968年在冰島（Iceland）被採集到，目前已經374歲；第三年長的是一顆1982年被美國水務公司（American Water）發現的蚌蠣，目前已經220歲。不過，排名在前面的這三顆蚌蛤類生物都已經作古，因此目前尚存活的「亞伯-貝類林肯」還有機會打破世界最長壽的貝類紀錄。

堪薩斯大學（University of Kansas）一份分析物種滅絕與能量關聯的研究發現，所需能量越低的物種越能免於滅絕。該項研究的學者李柏曼（Bruce Lieberman）指出，「代謝率愈低，物種愈有可能活命，與其說適者生存，倒不如說最懶惰者、最遲緩者能生存。」

帕克說，「亞伯-貝類林肯」的體型大到足以讓兩個人食用，「我們原本打算吃掉牠，但後來想了一下覺得牠很特別，所以最後決定放過牠」、「我們認為牠在圈養的環境中不會過得比較好，而且我認為牠有權留在外面生活」。

美國 冰島

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