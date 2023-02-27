笑著說再見！婆婆葬禮親自設計M&M'S 棺材 唯一遺憾「看不到賓客表情」

葬禮給人嚴肅的感覺，但大家有否想過用特別的方式送別逝者呢？美國一位退休語言師因為非常喜歡巧克力品牌（M&M’s）的卡通人物，所以在世時便親自設計自己的棺材，親人再協助她將棺材形狀製成M&M’s卡通人物。直到她過世後，家人便為其舉辦以M&M’s主題葬禮，眾人穿上代表不同角色的襯衫和帽子以替代嚴肅西裝，並以她對角色的熱愛，笑著送別婆婆，陪她走最後一程。媳婦透露，奶奶生前只有一個遺憾，就是無法出席自己的葬禮，「她想看看賓客的表情」。

美國亞利桑那州婆婆瑪麗（Mary Esther Stocks Martin Gaily）非常喜歡巧克力品牌M&M’s的角色，在世時親自設計M&M’s棺材，其家人再為她製成實物，等她離世後便用來安葬她，當作最後禮物。瑪麗是名退休語言教師，過往30年，不少學生為她送上M&M’s糖果和小型玩具，因此有大量M&M’s系列物品，當中亦是承載著她教學生涯中多達5000名學生的致敬。

多顆巧克力豆刻有各個家庭成員的名字。（網上截圖）

她的孫子朗崔（Scott Roundtree）表示，「祖母很久以前便自己設計好，完成製作後並放在她家裏多年，直到她離世後家人才用來安葬她」。瑪麗的媳婦理查森（Lisa Richardson）表示，丈夫湯姆（Tom）有份製作棺材，「我們會想念她的，因為她是個有趣的人」，而奶奶說過自己只有一個遺憾，也是唯一的遺憾，是無法出席自己的葬禮，「她想看看賓客的表情」。

同時配以玫瑰花、各1紅色和綠色M&M帽子作裝飾。（網上截圖）

喪禮在2月中舉行，以特製M&M’s作主題，家人們都戴上不同顏色的帽子和襯衫，以對應不同角色。棺材是巨型藍色的M&M巧克力豆，它閉上眼睛，雙抱住肚子中的巧克力豆，上面寫了很多人的名字，是她的6個孩子和57個孫子名字，代表安詳離世的瑪麗，終能如願葬於喜歡的棺材，還有一眾親人的陪伴。棺材附近還放了玫瑰、各1紅色和綠色M&M帽子作裝飾，就連棺材內都放了巧克力豆，非常特別。出席的親友未有一臉哀愁，不少還掛上一絲笑容。

對於有別大眾舉行的嚴肅葬禮，網友都大讚有趣，「婆婆很可愛」、「將愛，歡樂與純真傳給下一代」、「我都希望能夠做一個」、「看到有人實現我的夢想，真是太瘋狂了」。

家人們戴著不同顏色的帽子和襯衫，以替代嚴肅西裝，同時對應不同角色。（網上截圖）

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文章授權轉載自《香港01》