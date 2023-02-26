玩交友軟體沒人右滑？日本新興「頭貼攝影師」讓你從靦腆宅男秒變型男

近年來有越來越多人使用交友App認識新朋友或伴侶。在個人版面上，除了自我介紹之外，最重要的一定是頭像。日本最近就流行找攝影師代拍頭像的服務，希望可以吸引更多人配對。有節目就實測專業頭像的威力，結果……。

不論是IG還是Whatsapp、Facebook、交友App，頭像都是非常重要的元素。日本節目《スッキリ》最近介紹一家攝影公司「Photojoy」，但他們並不是拍攝活動或結婚照片，而是專門拍交友App頭像的服務。

「Photojoy」的代表宮崎楓太表示，現在是交友App的「戰國時代」。與2019年對比，他們的客人大增10倍，現在每周都會為約200位客人拍攝頭像。（節目截圖）

「Photojoy」的代表宮崎楓太表示，現在是交友App的「戰國時代」。與2019年對比，他們的客人大增10倍，現在每周都會為約200位客人拍攝頭像。玩交友App時頭像會佔畫面很大部分，但有不少人都會用自拍或使用一張隨便拍的自拍照。宮崎指他們追求拍出自然的照片，因此在拍攝期間攝影師不會看著取景器畫面，而是不斷與被拍者談話以拍出最日常的照片。

宮崎講到他們有9成客人都是男性，大部分人年齡界乎20至30歲左右。相信是因為男生較少互相拍照，又不好意思叫家人或朋友幫忙。（節目截圖）

他提到這樣的拍攝手法能捕捉到最無意的表情，回眸一笑的效果也非常好。他們的收費是45分鐘1萬3,200円（大約港幣769元），宮崎講到他們有9成客人都是男性，大部分人年齡界乎20至30歲左右。相信是因為男生較少互相拍照，又不好意思叫家人或朋友幫忙。

有一位23歲的客人使用交友App後一直都沒有邀約，一個月內只有4至5個Like。但拜託「Photojoy」拍照後他在5日內就獲得10個Like，更已經與人約定兩次約會。（節目截圖）

有一位23歲的客人使用交友App後一直都沒有邀約，一個月內只有4至5個Like。但拜託「Photojoy」拍照後他在5日內就獲得10個Like，更已經與人約定兩次約會。效果這麼顯著，不知大家又會不會花錢請攝影師幫你拍社交平台用的頭像呢？

該攝影團隊登上另一個YouTube節目，原本看起來青澀靦腆的日本男性，在造型和Photojoy攝影的加持後，立刻變成了成陽光型男。（YouTube影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》