大廈居民晾衣架「生曬臘肉」 下層住戶衣服沾肉汁醬油極崩潰

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香港01／ 撰文／夏洛特
從照片可見，陳先生所居住的大樓也有其他住戶在晾衣竹上晾曬衣物，但他樓上的住戶曬的卻是豬肉。（「COMPLAINT SINGAPORE」FB圖片）
從照片可見，陳先生所居住的大樓也有其他住戶在晾衣竹上晾曬衣物，但他樓上的住戶曬的卻是豬肉。（「COMPLAINT SINGAPORE」FB圖片）

屋外晾曬衣物既要防下雨打濕，還要防樓上住戶的肉汁？新加坡1名男子發現樓上鄰居竟然在晾衣架上曬臘肉，而自己剛洗好、正在晾曬的衣物被沾滿了生肉汁與醬油，他即時火冒三丈，發文抱怨，並向相關部門投訴，最終該名鄰居收回臘肉。有另一名居民向當地傳媒大呻，難理解對方曬還曬，為何要在大家晾衫的地方曬，炮轟肉汁弄髒大家的衣物。

綜合外媒報道，事發於上月15日早上約9點，住在新加坡武吉巴督（Bukit Batok）某公寓48歲的陳先生探頭查看自己晾曬的衣服，發現上面沾滿了一滴滴「褐色污漬」。他原以為是沾上了咖啡，沒想到抬頭一看，竟見樓上5樓的住戶將6塊搽滿了醬汁的醃漬豬肉懸掛在晾衣竹上，生肉上的醬油向下滴落到他的衣服上，令他怒火中燒。

陳先生不滿地在Facebook群組「COMPLAINT SINGAPORE」上載照片，並以英語發文抱怨鄰居弄髒了他的衣服及晾衣架，害他要重洗，「我的鄰居在廚房窗外掛豬腩肉，醬油弄髒了我剛洗好的衣服」。從照片可見，陳先生所居住的大樓也有其他住戶在晾衣竹上晾曬衣物，而他樓上住戶的晾衣竹上卻勾着6塊肥美的五花肉。

住在同棟大樓的低層住戶亦表示，「即使她想曬乾五花肉，也不應該在我們掛衣服的地方上曬乾，肉上的醬汁會滴下來弄髒我們的衣服」。事件亦引起網民關注，有人認為陳先生樓上的住戶已經嚴重影響鄰居的日常生活，而且毫無衛生概念，還有人擔心可能會冒犯到一些宗教信仰者，認為對方的行為相當不妥。由於帖文被廣傳，陳先生樓上的住戶終於意識到問題並急急道歉。

該單位的戶主接受當地傳媒採訪時曾表示，當日她的母親見陽光充沛，便特意醃好6大塊五花肉打算曬臘肉給一家人吃，母親起初不知道不可以在晾衣竹上曬肉，但得知後已經將肉收回室內，並保證不會再這樣做。戶主強調無意冒犯鄰居，並表示已經親自上門向受影響的鄰居包括陳先生致歉，又指鄰居們已原諒了她。而市鎮委員會亦證實，涉嫌曬臘肉的居民在收到鄰居的反饋後已將肉移走。

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文章授權轉載自《香港01》

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