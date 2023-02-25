乳臭未乾？婚禮當天驚見婆婆「為新郎哺乳」 新娘崩潰想悔婚

結婚可說是人生的一項大事，但若婚禮當天看見「這一幕」，恐令人永生難忘。英國一名婚禮策劃師分享「恐怖故事」，她指婚禮當天一名新娘到廁所補妝，不料卻見到「驚悚畫面」，她親眼看見未來的婆婆親自為新郎哺乳，讓她當場崩潰，更一度想要悔婚逃跑。

根據《每日快報》報導，英國一名婚禮策劃師米切爾（Georgie Mitchell）與主持人史密斯（Beth Smith）在Podcast節目上分享故事。米切爾透露，她的美容師朋友珍妮（Jenny，假名）碰到的驚奇故事，那日她在婚禮開始前陪新娘到廁所補妝，想不到新娘卻當場見證驚悚一幕，是「足以結束一場婚禮」的可怕畫面。

米切爾表示，新娘親眼看到未來的婆婆在廁所內為新郎哺乳，且還是「親餵」，嚇得她當場崩潰，更一度考慮直接結束這場荒謬的婚禮。節目中也談到，儘管事情發展幾近脫序，但新娘仍選擇繼續舉行婚禮，最終還是嫁給了「仍在接受哺乳」的新郎。

聽完故事後，史密斯好奇提問「為何新郎的母親至今仍有母乳？」，米切爾則推測，可能是因為他「一直沒斷奶」，所以才促成了這奇特的現象。兩人還揶揄稱，新娘在婚禮現場被指示「可以親吻新郎了」時，絕對沒有辦法坦率地親下去。

奇葩的故事也在網路上掀起討論，網友們紛紛驚呼「太扯了」、「怎麼可能這麼多年還有母乳？」、「重新定義媽寶這個詞」，許多人也向新娘喊話「坦白說，若到結婚當天都沒發現這件事，那就是新娘的問題」、「看來讓他斷奶是新娘的工作」，也有人認為這只是節目誇大的虛幻故事。