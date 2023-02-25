AV血淋淋上演？趁老公睡著開直播 櫻花妹遭公公「不安分右手」狂摸

許多人為追求刺激感偏好「特殊劇情」的影片，但若設定搬到現實生活，恐怕是場災難。日前，日本一名年輕網紅趁老公睡著後開直播，還帶著公公一起在鏡頭前亮相，不料過程卻「脫序演出」，只見公公多次將身體靠在網紅身上，甚至「屢伸狼爪」欲撫摸她的胸部，驚悚的畫面也讓觀眾怒轟「AV也有這樣的劇情不是嗎」？

近日，一段影片在推特上掀起討論，日本一名年輕妻子在老公睡著後，與公公一起在抖音上直播和粉絲們互動，豈料氣氛卻越發詭異起來。從影片可見，兩人的距離感有別於一般人，公公多次將臉貼在網紅的身上，身體還不安分地放肆磨蹭，嘴巴不斷說著「別害羞啦」，更數度將手伸到兒媳的胸下游移。

直播過程中公公一度「摸胸得逞」，他的右手放到網紅胸部附近不斷晃動，兒媳見狀立刻將其推開，甚至還打了他的臉，但公公卻仍笑盈盈地湊近。整段影片瀰漫曖昧氣氛，儘管網紅在直播中多次對公公稱「噁心」、「吵死了」，並將其從身上推開，但公公仍持續在邊緣試探，而兩人的直播也未因此中斷。

詭異的影片曝光後引發譁然，網友們驚呼「這是夫妻間的距離吧？」、「AV也有這樣的劇情不是嗎」、「就算是爸爸，這距離也太近了」、「老公太可憐了」、「如果是公公的話，也太噁」，也有人痛批公公的舉動「不要再摸了」、「都已經看到他的右手在幹嘛了」、「都拍下來囉」。

一派網友則認為，這段直播恐怕是網紅發出的求救信號「有種不尋常的感覺」、「這絕對是為了自我防衛和證據才拍下的影片吧」、「看起來很像是平時被公公欺負的人所發出來的求救訊息」。據悉，該網紅的抖音帳號目前已被關閉。