超市員工發現特殊「心型」洋芋片 吃下肚竟錯失366萬獎金

洋芋片是許多民眾喜愛的零食，沒想到包裝裡還有意外驚喜。一名英國超市員工日前在休息時間吃了一包洋芋片，發現竟有一片「心型」洋芋片，當下拍了照片傳給友人後吃下肚，事後她才知道錯失了10萬英鎊（約366萬新台幣）的獎金。

據外媒《鏡報》報導，英國洋芋片品牌「Walkers」推出情人節活動，民眾只要於3月20日前在包裝裡發現心型洋芋片，拍照並保存洋芋片存證，即可參加10萬英鎊的抽獎。

英國超市店員薩格（Dawn Sagar）雖有幸運找到心型洋芋片，但因未保存而失去抽獎資格，對於將洋芋片吃下肚她感到相當懊悔，卻也樂觀表示「我確實很傷心，但不是世界末日」。

Walkers也回應表示對薩格的不幸事件感到非常遺憾，同時也鼓勵民眾「心形洋芋片出現在許多包裝中，還有很多時間可以找到最好的心形洋芋片」。