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男子「手部發紫」擔心快死了 急診醫查明原因笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
男子因為手部發紫，以為有嚴重疾病趕緊到急診室檢查。圖擷自推特
男子因為手部發紫，以為有嚴重疾病趕緊到急診室檢查。圖擷自推特

國外一名男子某天突然發現自己雙手發紫，擔心自己是什麼嚴重疾病趕緊到急診室就醫，想不到醫師也檢查不出原因，最後才發現原來手發紫的原因超爆笑。

據《鏡報》（Mirror）報導，巴拉圭一名男子日前非常緊張地到醫院就醫，當時他發現自己四肢的顏色很奇怪，擔心自己可能有任何潛在疾病，於是到急診室檢查。

醫生原本也擔心男子可能有心臟病、手足發紺、病毒感染或血栓，因此趕緊替男子做檢查。不過醫院檢查了男子的生命徵象，也察看男子是否有風濕等病史，卻都沒發現任何異常，也讓醫護人員都百思不解。

醫生後來進一步詢問，這才發現原來男子從頭到尾都沒生病，他的手之所以會變成藍紫色，是因為男子買了一件新的牛仔褲，但男子在用酒精消毒雙手後又用手去摸褲子，於是褲子才會褪色，而醫生開出的處方就是「去洗手」。

醫生將病患的照片和事件過程分享上推特，這件烏龍的意外讓網友全部笑翻。一名網友也在下方留言分享自己尷尬的就醫經驗。這名網友表示，某天他因為臉色發黃趕緊到醫院就醫，結果醫生的處方也是要他「去洗臉」。原來這名網友是大學老師，那天是用了黃色粉筆寫板書，粉末掉到臉上臉才會發黃。

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