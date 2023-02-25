影／逛超市被路人打量「妳懷孕了」 她回家一驗崩潰大哭
澳洲一名女子日前分享自己的奇特遭遇，表示自己某天購物時突然被陌生人攔下，並說她懷孕了。令人驚訝的是，女子半信半疑回家拍影片記錄驗孕過程，沒想到一驗竟發現她真的已經懷孕。
據《鏡報》（Mirror）報導，來自澳洲的拉娜（Lana）近期在TikTok上分享，當時她流產三個月，正準備去店裡買花到兒子的墓前，卻在店裡被一名陌生女子攔下來。
這名女子先是對她上下打量一番，接著就突然對她說：「妳懷孕了！」半信半疑的拉娜當時被嚇了一跳，但因為她這陣子也覺得有點噁心，所以還是去買了驗孕棒回家驗孕。拉娜將驗孕過程全都錄了下來，影片一開始時她還冷靜地說絕對不可能，沒想到竟然真的是懷孕了。感動的拉娜在鏡頭前痛哭失聲，認為是失去的兒子回來找他了。
隔天拉娜平復情緒後，又上傳了一部影片講述這段奇妙的經歷。她表示，當時這位女士突然攔住她，告訴她自己是靈媒，問她最近有沒有驗孕。拉娜說，當下她回應對方，自己才剛失去兒子，不想這麼快就又懷孕一次。而對方則建議拉娜應該驗一下，最後才讓拉娜發現自己真的懷孕了。
@lanaabiancaa
What?! Legged it to get a test immediately! #pregnancytest #pregnancytestresults #lifeafterloss #3monthspostpartum♬ Get You The Moon - Kina
這段神奇的經歷引來許多網友留言，不少網友也分享自己的奇妙經歷。一名網友在留言提到，當時自己也是流產不久後，夢到自己又懷孕，去驗孕才知道自己真的懷孕。另一名網友則說自己在工作時，突然有個人跑來聞她身上的味道，接著就說妳懷了雙胞胎女兒，而對方也真的說中了。
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