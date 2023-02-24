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發現3千年前頭骨神秘孔洞 專家認為是古代貴族接受頭部手術

聯合新聞網／ 綜合報導
考古學家發現的骸骨顱骨上有一個方形的孔洞。圖擷自期刊PLos One
考古學家發現的骸骨顱骨上有一個方形的孔洞。圖擷自期刊PLos One

神醫華佗傳為治療曹操頭疼，建議進行「開顱手術」，古代醫學或許比眾人所想的還要發達。近期考古學家在以色列考古遺跡發現一個頭骨，頭骨上方有著神祕的孔洞，被認為是當年「開腦手術」留下的痕跡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這個頭骨是在以色列北部米吉多市（Megiddo）一處遺跡發現的。當時考古學家發現兩具有3000多年歷史，屬於青銅時期的人類骸骨，經查認為是一對兄弟。考古學家凱利赦（Rachel Kalisher）與該團隊進一步研究後，發現兄弟檔當中哥哥的顱骨有動過手術的痕跡，認為可能是該地區最早的開腦手術紀錄。

這項發現於2月22日發表在期刊《PLos One》。這兩具骸骨在青銅時代晚期的皇宮附近發現。考古學家推論，這對兄弟生活在西元前1550至1540年的青銅時代，有可能是當時的王室成員，因為一般公民可能無法有這種特殊待遇。

專家推測，這名男子年約20到40歲，他的頭骨有四邊相交的線條，還有一處約3公分的方形缺口，因此認為男子曾進行過一種叫做有角缺口環鑽術（angular notched trephination）開腦手術。專家認為，男子可能是在手術後死亡，男子被切下來的頭骨也放在同一座古墓中。

目前專家仍不清楚男子為什麼需要接受手術，不過從頭骨發現他有多一條顱縫以及多一顆臼齒，認為男子可能是顱骨發育不全。

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