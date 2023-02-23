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影／360度旋轉、慘掛空中半小時…美佛州這設施刺激到「差點沒命」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國佛羅里達州的一場博覽會上，名為「勇敢者轉盤（Enterprise Ride）」的設施在運轉時突然故障，遊客也因此受困高空。圖截自推特影片
美國佛羅里達州的一場博覽會上，名為「勇敢者轉盤（Enterprise Ride）」的設施在運轉時突然故障，遊客也因此受困高空。圖截自推特影片

許多人在搭乘遊樂設施時，總喜歡追求刺激，但若是遇上這座「無敵風火輪」可就大事不妙了。在美國佛羅里達州的一場博覽會上，遊客們乘坐了名為「勇敢者轉盤（Enterprise Ride）」的設施，沒想到這座遊樂設施在運轉時突然故障，半開放式的車廂在空中突然進行「360度」的旋轉，受困高空的遊客一個個放聲尖叫，死命抓著車廂上的欄杆，所幸搭乘該遊樂設施的乘客都沒有生命危險，佛羅里達州博覽會的負責人也表示，將會徹底檢查故障的原因。

綜合外媒報導，美國佛羅里達州坦帕市（Tampa）在17號舉行了博覽會，博覽會中設有美國常見的遊樂設施「勇敢者轉盤（Enterprise Ride）」，這個形似摩天輪的遊樂設施，以數個「半開放式」的車廂組成，且並沒有設置安全帶，但當天遊客在乘坐勇敢者轉盤時，竟遇上了故障的事故。從推特上流傳的影片可以看到，行駛到一半時，其中一個車廂開始360度翻轉，隨後一個個車廂開始「此起彼落」的旋轉，缺少防護措施的遊客驚聲尖叫，只能死命的抓住欄杆，避免強力的旋轉將自己甩飛。

現場管理人員看見車廂開始360度旋轉，驚覺大事不妙，才連忙停止設施。圖截自推特影片
現場管理人員看見車廂開始360度旋轉，驚覺大事不妙，才連忙停止設施。圖截自推特影片

事故發生後，搭乘該設施的乘客一一在臉書上發布貼文，其中一位帶著9歲兒子的女乘客傑妮心有餘悸的回憶，她和兒子被困在空中約半個小時，並在貼文附上手臂和小腿受到撞擊而瘀青的照片；另一位乘客艾利斯則說：「佛羅里達州博覽會絕對是一場噩夢」，她表示自己和朋友一起遇上了這場驚魂事故，由於車廂呈現半開放式，縫隙過大，他們完全不知道接下來會發生什麼事，只能緊抓欄杆。艾利斯表示：「這種看到人生跑馬燈的畫面我真的無法形容」，幸好最後艾利斯和朋友都獲救，也平安的到家。

而佛羅里達州博覽會的經理法蘭克也發表回應，他表示：「我們迅速開始以最安全、最及時的方式讓客人離開遊樂設施」，並稱將會對此事故進行調查，出於謹慎，在州博覽會的剩餘時間裡，也會持續關閉該遊樂設施，徹底檢查故障原因。

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