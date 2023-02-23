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男女沙灘活春宮忘我激戰 男子拍片怒斥後續慘了

香港01／ 撰文：布萊恩
澳洲一對情侶到亨利沙灘（Henley Beach）遊玩時，竟然光天化日下就地上演「活春宮」，懶理附近還有其他遊人，甚至還有兒童。（影片截圖）
澳洲一對情侶到亨利沙灘（Henley Beach）遊玩時，竟然光天化日下就地上演「活春宮」，懶理附近還有其他遊人，甚至還有兒童。（影片截圖）

男女情到濃時「愛愛」增進感情是平常事，但也要注意地點吧！澳洲一對情侶到亨利沙灘（Henley Beach）遊玩時，竟然光天化日下就地上演「活春宮」，懶理附近還有其他遊人，甚至還有兒童。現場1名男子看不過眼情侶的傷風敗德行為，拿起手機拍攝，並要求2人道歉，而情侶亦有向着鏡頭道歉。 不過，該拍片男子隨時「惹禍上身」，事關當地警方表示，男子拍攝他人性交行為，可能面臨刑事責任。

綜合外媒報道，該名身穿黑衣的男子，周日（2月20日）到亨利沙灘（Henley Beach）遊玩，竟見到一對情侶在沙灘上公然性交，附近還有其他遊客，更有兒童在場。男子認為情侶「活春宮」相當不雅，「氣炸」下拿出手機上前拍攝，並要求2人道歉，「你們兩個的行為是在孩子面前公然猥褻！快說對不起」。

從媒體上載的影片見到，涉事情侶下半身赤裸，正在沙灘上激戰，而男方被黑衣男斥責後嚇得瞬間抬頭，尷尬對着鏡頭道歉，「我很抱歉，我不該在孩子面前做出這種事」。

黑衣男事發把影片上傳至facebook公審該對情侶，影片之後已下架。惟事件仍未完結，事關拍片的黑衣男隨時觸犯法律。澳洲警方指已知悉事件，暫未對影片中的情侶採取行動，但同時提醒拍攝影片的男子，可能已經觸犯私隱法律。而報道引述律師指出，未經他人同意拍攝、分享他人色情影片，屬於違法行為，可能會被判監禁。

香港亦有相關法例，執業大律師陸偉雄曾評論在公眾地方上演「活春宮」的事件，指如有人在「公眾可見」地方，例如露台或公園等，做出性交或相關動作，會干犯刑事罪行條例200章148條《在公眾地方的猥褻行為》，任何人無合法權限或合理辯解下，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，罪成可罰款2,000元及監禁6個月。

另外，如拍下別人在公眾可見的地方性交，並將影片散播亦有可能違法。陸大狀指，如果市民拍攝目的是用於報警揭發罪行，向警方提供影片證據，被視作「搜證」，或拍攝後只交予傳媒揭露事件，拍攝者相信毋須負上法律責任；但如果拍攝者是出於「貪玩」等原因發布影片，例如上載到網上群組，則可能干犯《淫褻及不雅物品管制條例》21條中的發布淫褻物品，罪成可處罰100萬及監禁3年。

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文章授權轉載自《香港01》

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