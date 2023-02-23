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綠光罩頂！女子想賣淫進飯店卻驚見未婚夫… 她崩潰下跪道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
男子的未婚妻答應賣淫，女子得知自己落入圈套後，崩潰大哭尋求未婚夫的原諒。圖擷自抖音
男子的未婚妻答應賣淫，女子得知自己落入圈套後，崩潰大哭尋求未婚夫的原諒。圖擷自抖音

奈及利亞一名男子原訂今年4月要完成終身大事，為了測試未婚妻的忠誠度，找人設局詢問未婚妻願不願意以性交易換取金錢，沒想到女子一口答應，儘管東窗事發後女子下跪求原諒，男子依舊決定取消婚約。

據《AtinkaNews》報導，這名奈及利亞男子與當地的抖音網紅合作，由網紅假扮賣淫集團成員，詢問男子的未婚妻願不願意「下海」換取金錢，女子竟欣然接受。

交易當天，男子假扮成顧客躲進指定的飯店房間廁所裡，只見他全程哭喪著臉，隔著門聽到未婚妻進房後更無奈攤手從廁所走出，當場抓包女子意圖賣淫的行為。

男子一打開門就指著未婚妻一陣痛罵，女子先是當場愣住，接著大叫想躲到網紅背後，雙方都因這次的設局崩潰得抱住頭，女子不可置信地蹲在地上就快哭出來，而後起身大罵假扮賣淫集團成員的網紅，最後她向男子下跪，哭著不停道歉，未婚夫則是用棉被摀著臉痛哭。根據外媒報導，這位準新郎沒打算原諒差點讓自己戴綠帽的未婚妻，兩人婚事已經告吹。

結婚 性交易 賣淫 奈及利亞

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