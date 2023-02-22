情侶海灘忘情活春宮 路人不忍「衝上前訓斥」下場GG了

澳洲亨利海灘（Henley Beach）近日發生一起衝突，一對情侶按耐不住激情，直接在海灘上演活春宮，被多名路人目睹，其中一名男子更衝上前訓斥該對情侶，認為他們在孩子面前做出不雅動作，要求情侶道歉。不過男子事後卻將情侶「辦事過程」上傳至網路，恐怕已經觸犯法律。

根據《每日郵報》報導，澳洲一對情侶公然在海灘「忘情連結」，全然不顧周圍有多名路人和兒童，一名男子衝上前制止，還持著手機拍攝情侶喊著「在孩子面前公然猥褻」，要求情侶面向鏡頭道歉。

情侶被人大聲喝斥嚇壞，連忙起身整理衣物，男方也對著鏡頭頻頻道歉，「我們百分之百感到抱歉，對不起在孩子們面前這樣做」。不過，該名路人男子似乎無法接受，事後將這段活春宮影片上傳網路，瀏覽數已經累積數千次，但因為是不雅內容，已經從臉書平台下架。

情侶被人喝斥連忙起身整理衣物，男方也向路人二度道歉。 圖／擷自推特

南澳警方表示，目前已獲悉這起事件，還沒針對這對情侶做出控訴，但上傳影片的男子恐怕已經違反法律。律師伍茲（Hugh Woods）對媒體補充，男子有些罪行可能面臨牢獄之災，因為在南澳大利亞，未經過他人同意，進行侮辱性、有辱人格的拍攝，或分享他人私密影像都是違法行為。