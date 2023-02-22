影／起司爆漿啦！烤麵包機做熱壓吐司 大學生炸廚房整間燒掉

國外一名女學生原本打算在宿舍做熱壓吐司，不料卻因為用錯工具導致「炸廚房」，整個共用廚房都燒成一片漆黑，吐司也成了灰燼。

據LAD BIBLE報導，倫敦消防局近期發布一段影片，影片中可以看到整間廚房燒得一片漆黑，天花板上也破了個大洞，地板上也滿是碎片。所幸雖然廚房整個燒個精光，但沒有人員受傷。

據報當時一名大學生想要在家做熱壓吐司，但她先將起司包進吐司內，而且又將烤土司機平放想做熱壓吐司，疑似起司融化外流加上麵包碎屑接觸加熱組件，最後導致吐司起火燃燒。消防隊當時派出4台消防車和25名消防隊員，花費40分鐘才成功控制火勢。

This was the aftermath of a fire at a student accommodation block in #AveryHill caused by a toaster placed on its side to make cheese on toast. Please don't do this - only use electrical products for their designated use https://t.co/T47fh3u7Pf © @laurabaden pic.twitter.com/ciZEyEYicc — London Fire Brigade (@LondonFire) 2023年2月14日

針對這起事件消防局發言人也再次提醒民眾，使用電器設備時要按照該電器的原始用途使用。尤其烤麵包機底部容易有殘留的麵包碎屑，若是將烤麵包機側放，碎屑沾到機器的加熱組件後就很容易起火燃燒。

發言人也提醒，如果不是冰箱等能夠持續插電的電器，每次使用完後就要拔除插頭，避免電線走火，電器周遭也要盡量避免擺放易燃物。

據報事件發生時，該名學生沒有留在現場察看狀況，而是離開廚房去洗澡，最後才會釀下大禍。