考題出「姊弟亂倫」巴基斯坦師被解僱列黑名單

巴基斯坦一名大學教授在安排學生考試時，竟然以「兄妹亂倫」作為考題，讓學生家長十分不滿，最後導致自己被解聘。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這名惹禍上身的教授叫做巴沙爾（Khair ul Bashar），任教於 COMSATS伊斯蘭馬巴德大學（COMSATS University Islamabad）。

去年（2022）12月4日到5日期間他安排電機工程系的學生進行英文理解能力測驗。試卷的題目寫道：「朱莉跟馬克是一對兄妹，大學暑假時他們一起到法國旅行。旅途的某天晚上兩人單獨在海邊的小木屋獨處，他們覺得如果發生關係應該會很有趣，而且對兩人來說也是一種全新的體驗。朱莉有服用避孕藥，馬克也有戴保險套，兩個人都非常享受過程，但他們也決定就僅此一次，下不為例。後來兩人將這晚視為他們之間的秘密，也覺得這讓他們更親近了。」考卷詢問學生對這件事的想法，要求學生寫出同意或不同意這麼做的理由並加以詳述。

這起事件引發學生及學校不滿。校方認為，試卷題目令人反感，還違反巴基斯坦的課程法，造成學生及家長不安，最後決定將巴沙爾解聘，並且列入黑名單永不錄用。

校方認為，無論事件最後調查結果如何，警方應該逮捕傳遞亂倫觀念的人，並為學術界樹立榜樣。一名網友也在推特發文表示，警方不只要逮捕這名教授，還應該逮捕所有批准使用這份試卷的人。