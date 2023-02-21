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「模範老公」出差3天回家 人妻心碎：口袋裡有用過的套套

香港01／ 撰文/夏洛特
馬來西亞有人妻在「完美老公」打工回家後，驚揭他的褲袋內竟然有1盒已開封並使用過的保險套，成為他不忠的鐵證。示意圖ingimage
馬來西亞有人妻在「完美老公」打工回家後，驚揭他的褲袋內竟然有1盒已開封並使用過的保險套，成為他不忠的鐵證。示意圖ingimage

女子任何時候嫁錯郎都會抱憾終生！馬來西亞有人妻在「完美老公」打工回家後，驚揭他的褲袋內竟然有1盒已開封並使用過的安全套，成為他不忠的鐵證。人妻悲傷欲絕，於是私訊當地節目主持人控訴4年婚姻生活的不快事，踢爆丈夫在人前裝成「好好先生」，但背地裡其實經常精神折磨她，更是對妻兒極其吝嗇的小氣男！

綜合外媒報導，馬來西亞主持人葉海亞（Ahmad Fedtri Yahya）於上周五（17日）在Twitter上分享了1名女觀眾的私訊，她哭訴丈夫的不忠及婚姻生活的不幸。人妻表示丈夫於1周前要到吉打州打工3天，而她因為要到職業展找工作，因此沒有同往。沒想到丈夫回家後，人妻發現他的牛仔褲口袋中竟然有1盒已開封並使用過的保險套，驚覺丈夫不忠，「我的心碎了，止不住的顫抖」。

人妻表示結婚4年，與丈夫育有2名孩子，而丈夫是專業人士，收入有5位數，但家用卻給得不多，有時每月只給她60令吉去照顧孩子，當她想要更多時，丈夫就會表示「有很多負擔」。人妻要照顧孩子，沒有正職，只能靠售賣自製蛋糕去養活自己和孩子，但丈夫仍要求她一起分擔生活開支，包括每月要交電費、網費及一半的房租。

人妻逼於無奈，只能時常向家人借錢買食物，以及支付房租和賬單。令她沮喪的是，丈夫總是以「好好先生」的形象示人，人前表現得溫文有禮、慷慨解囊，但私下的他卻經常辱罵及精神虐待她。去年她的父親離世，當她傷心大哭，但丈夫竟批評她太情緒化。她自覺難與丈夫共渡時艱，因為丈夫總會嫌棄她軟弱及反應過度，每次生活上使她難過時，她都只能在洗澡時躲到浴室哭泣。來自丈夫的長久精神壓迫令她曾想過自殺，但為了孩子及母親，只能一再啞忍。

人妻看出了丈夫的問題所在，曾建議丈夫去看心理醫生，但丈夫反過來說她胡說八道，「他總是說他是我生命中最好的恩賜，而我就是他人生中的不幸。」如今，她只能為了孩子和母親堅強起來，並正努力地面試找工作，可惜暫時仍未有回音。

貼文至今有680萬次觀看次數，不少網友都大呼「心碎」，不但憐憫人妻，又痛罵她的丈夫是渣男，「心都碎了，不幸遇上了壞男人」、「可憐的女人」。同時，有不少人希望人妻能早日找到工作然後與「渣男」離婚，早日開展新的人生，「早點找到工作然後離婚吧」、「希望你早日脫離苦難」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

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文章授權轉載自《香港01》

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