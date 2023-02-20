和尚為外籍男口交影片瘋傳！ 被揭更狂背景、住持加碼指控多犯1件事

僧侶修行要戒慾，然而，最近一段「老淫僧為外籍男口交」的影片就在泰國網路廣泛流傳，影片中1名年長僧人正彎腰為1名外籍男子口交，而外籍男表情愉悅。而影片視角似乎是由僧人自行拍下，沒想到這段不雅影片最終竟被上傳到網上。助理住持證實該名僧人並非角色扮演，而是真真正正的出家人，更曾將善信的香油錢存入個人銀行帳戶，一度被住持趕離寺廟。

綜合泰媒報導，近日在泰國網路上有一段高齡僧人為外籍男子口交的色情影片「被流出」，由於事件涉及僧人不雅行為，故在網上引起網民非議，不少民眾認為僧人玷污了佛教清譽，於是向相關機構請求盡快處理事件。

而網上流傳的影片中，該名年長僧人正在睡房內以趴坐之姿為1名外籍男子口交。消息人士透露該名外籍男子為德國人，而影片中的僧人是春武里府班邦縣某寺廟的僧侶，有同性戀傾向。

該寺廟的助理住持頌薩禪那（Phra Somsak Channa）證實影片中的老僧是正式的僧人，法名為班戎（Phra Banjong），但並非他們廟中的僧人，而是從其他省府過來拜訪的。頌薩禪那表示班戎經常到寺廟參加祈福活動，且在寺廟中斷斷續續借宿了1年多，其間班戎曾將善信給予寺廟的香油錢存進個人帳戶，東窗事發後被住持趕出寺廟。不過，就算被揭發貪瀆香油錢，班戎仍厚着臉皮前來借宿，而住持寬恕接納。

頌薩禪那又指班戎這次只住了15天，並已於2月1日離開寺廟，估計他現在應身處在華富里府，並繼續向該區寺廟申請借宿。

有當地媒體聯絡到事件中的僧人班戎，他承認自己是片中人，但片段其實拍攝於2年前，當時他離開了僧院賺錢，並未出家。後來班戎遇上了片段中的外籍男子，對方以每月5萬泰銖（約1.1萬港元）為酬勞，聘請班戎幫他照顧他生病的父親。班戎指某日早上起來喝了該名男子沖泡的咖啡後，「感覺到無法抗拒的性衝動」，於是就發生了影片中的事情。

班戎主張自己被下藥，他懷疑該名外籍男子在咖啡中放了性興奮劑，才令他失去理智。事後，他沒有再為對方工作，也不曾聯絡。班戎承認事件令他尷尬，未來將會返回家鄉加入僧侶團修行。他又為影片為公眾帶來負面影響而致歉。他強調事件只是意外，並表示部份僧侶及當地人沒有指責他破壞佛教，又希望當地媒體能正面報道事件，以免影響佛教形象。

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文章授權轉載自《香港01》