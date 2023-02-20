快訊

曾稱同婚破壞家庭制度…銓敘部前部長朱武獻要離婚 法院准了

和尚為外籍男口交影片瘋傳！ 被揭更狂背景、住持加碼指控多犯1件事

香港01／ 撰文：夏洛特
涉及為外籍男口交的僧人班戎，被其借宿的寺廟助理住持大爆曾經將善信的香油錢存入個人銀行帳戶，而被住持趕離寺廟，不過之後又厚着臉皮前來借宿。（網上圖片）
涉及為外籍男口交的僧人班戎，被其借宿的寺廟助理住持大爆曾經將善信的香油錢存入個人銀行帳戶，而被住持趕離寺廟，不過之後又厚着臉皮前來借宿。（網上圖片）

僧侶修行要戒慾，然而，最近一段「老淫僧為外籍男口交」的影片就在泰國網路廣泛流傳，影片中1名年長僧人正彎腰為1名外籍男子口交，而外籍男表情愉悅。而影片視角似乎是由僧人自行拍下，沒想到這段不雅影片最終竟被上傳到網上。助理住持證實該名僧人並非角色扮演，而是真真正正的出家人，更曾將善信的香油錢存入個人銀行帳戶，一度被住持趕離寺廟。

綜合泰媒報導，近日在泰國網路上有一段高齡僧人為外籍男子口交的色情影片「被流出」，由於事件涉及僧人不雅行為，故在網上引起網民非議，不少民眾認為僧人玷污了佛教清譽，於是向相關機構請求盡快處理事件。

而網上流傳的影片中，該名年長僧人正在睡房內以趴坐之姿為1名外籍男子口交。消息人士透露該名外籍男子為德國人，而影片中的僧人是春武里府班邦縣某寺廟的僧侶，有同性戀傾向。

該寺廟的助理住持頌薩禪那（Phra Somsak Channa）證實影片中的老僧是正式的僧人，法名為班戎（Phra Banjong），但並非他們廟中的僧人，而是從其他省府過來拜訪的。頌薩禪那表示班戎經常到寺廟參加祈福活動，且在寺廟中斷斷續續借宿了1年多，其間班戎曾將善信給予寺廟的香油錢存進個人帳戶，東窗事發後被住持趕出寺廟。不過，就算被揭發貪瀆香油錢，班戎仍厚着臉皮前來借宿，而住持寬恕接納。

頌薩禪那又指班戎這次只住了15天，並已於2月1日離開寺廟，估計他現在應身處在華富里府，並繼續向該區寺廟申請借宿。

有當地媒體聯絡到事件中的僧人班戎，他承認自己是片中人，但片段其實拍攝於2年前，當時他離開了僧院賺錢，並未出家。後來班戎遇上了片段中的外籍男子，對方以每月5萬泰銖（約1.1萬港元）為酬勞，聘請班戎幫他照顧他生病的父親。班戎指某日早上起來喝了該名男子沖泡的咖啡後，「感覺到無法抗拒的性衝動」，於是就發生了影片中的事情。

班戎主張自己被下藥，他懷疑該名外籍男子在咖啡中放了性興奮劑，才令他失去理智。事後，他沒有再為對方工作，也不曾聯絡。班戎承認事件令他尷尬，未來將會返回家鄉加入僧侶團修行。他又為影片為公眾帶來負面影響而致歉。他強調事件只是意外，並表示部份僧侶及當地人沒有指責他破壞佛教，又希望當地媒體能正面報道事件，以免影響佛教形象。

延伸閱讀：

移民英國出事！港人1天內2親友遇劫 持刀匪極猖狂 網：治安差

恐怖！印傭串謀親戚 趁僱主上班圖拐走男嬰兼爆竊 保安機警揭發

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

和尚為外籍男口交影片瘋傳！ 被揭更狂背景、住持加碼指控多犯1件事

僧侶修行要戒慾，然而，最近一段「老淫僧為外籍男口交」的影片就在泰國網路廣泛流傳，影片中1名年長僧人正彎腰為1名外籍男子口交，而外籍男表情愉悅。而影片視角似乎是…

超社死…外國女錄下自己愛愛聲音想「檢討」 開車載同事時竟大聲播出

與伴侶「愛愛」每個人的反應都不同，外國1名女生因介意自己高潮時發出聲響，當時聽從男友意見，用手機錄音翻聽「檢討」，惟有次駕車載着3名男女同事時打算播放音樂，詎料不慎誤播「高潮錄音」，令她非常尷尬，又擔心被人知道是「女主角」，只能訛稱「忘記關閉成人視頻」。網友安慰樓主無需過份擔心，又指相信其他人難以辨認到聲音誰屬。

大媽醉後興起叫好友幫紋眉 醒來變「蠟筆小新」下場極慘

飲醉酒做錯事，下場竟會如此慘烈！近日泰國就有女子和紋眉師朋友一起暢飲共聚時，喝到一半不但請對方替她紋眉，更支付700元泰銖（約新台幣616元），中途酒意上頭睡了一會，酒醒後卻發現自己眉毛彷彿變成蠟筆小新模樣，又粗又濃，讓她自信全失亦不敢出門。女子後來向專業紋眉店求助，發現其眉毛需要進行多次洗眉才能完全修復。

英美UFO檔案解密：不明飛行物體之謎？

「確定不是外星人嗎？政府一定在隱瞞什麼...？」美中的間諜氣球事件演變成雙方的外交角力，美國在8天之內擊落4次「不明飛行物體」，引發美國國安與主權的議論。微妙的是，有民眾開始懷疑美國官方始終未清楚說明的另外三個擊落物體，有沒有可能是「外星生命」？看似荒謬的提問，卻隱藏著輿論的不安與對政府不透明的質疑，讓白宮也得正面回應：被美國擊落的不明飛行物體，與外星生命毫無關係。

買2杯咖啡被收13.5萬「信用卡刷爆」 夫婦氣炸找星巴克理論

美國有夫婦在大型連鎖店咖啡店星巴克（Starbucks）購買2杯連稅共11.83美元（約新台幣360元）的咖啡，未料信用卡被收4,444.44美元（約新台幣135,047元）小費，最終信用卡被刷4,456.27美元（約新台幣135,412元）。

不是出軌！妻突疏遠躲起來偷哭 他偷看手機揭驚人真相

夫婦相處最重要是坦誠溝通，但外國1名人夫發現妻子最近疏遠自己和女兒，甚至躲起來偷偷哭泣，但始終拒絕透露原因。最終人夫偷看妻子手機，才發現她受到性別轉換問題所困擾，經過1周思索後，人夫最終決定即使妻子日後變性，甚至離婚，他都會支持對方，這個決定獲得不少網友贊同，希望他們最後能夠解決問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦