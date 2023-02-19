大媽醉後興起叫好友幫紋眉 醒來變「蠟筆小新」下場極慘

飲醉酒做錯事，下場竟會如此慘烈！近日泰國就有女子和紋眉師朋友一起暢飲共聚時，喝到一半不但請對方替她紋眉，更支付700元泰銖（約新台幣616元），中途酒意上頭睡了一會，酒醒後卻發現自己眉毛彷彿變成蠟筆小新模樣，又粗又濃，讓她自信全失亦不敢出門。女子後來向專業紋眉店求助，發現其眉毛需要進行多次洗眉才能完全修復。

綜合外媒報道，泰國碧差汶府（Phetchabun）一名女子坤姨（Khun）2周前和紋眉師朋友一起喝酒，喝到一半一時興起便請朋友為她紋眉，還給對方700元泰銖。可是在紋眉過程中酒意上頭不知不覺就睡着了，醒來後照鏡便發現自己的眉毛變得又黑又粗，亦非常濃密，彷彿變成蠟筆小新，讓她很是無奈。

坤姨事後表示，如蠟筆小新般的眉毛使她完全失去自信，甚至不敢出門，擔心被人取笑。後來有去諮詢專業人士，希望能夠重新修復並洗掉眉毛，但醫生卻表示她的情況需要洗眉多次才能夠完全將眉毛洗掉。

有紋眉店在Facebook引用坤姨的照片，表示眉毛是臉部輪廓很重要的部分，警告他人不要隨便找沒有經驗和技術的紋眉師，否則將會後悔莫及。

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文章授權轉載自《香港01》