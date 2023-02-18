買2杯咖啡被收13.5萬「信用卡刷爆」 夫婦氣炸找星巴克理論

不論網購還是現場結帳，消費者都要小心留意金額是否相符！美國有夫婦在大型連鎖店咖啡店星巴克（Starbucks）購買2杯連稅共11.83美元（約新台幣360元）的咖啡，未料信用卡被收4,444.44美元（約新台幣135,047元）小費，最終信用卡被刷4,456.27美元（約新台幣135,412元）。事件直至女事主的信用卡「刷爆」不能使用才被揭發，全家因此被迫取消到泰國家鄉的旅程。星巴克發言人指是顧客自己輸入小費所致，但夫婦堅稱沒有選擇給予小費，更以自身經歷呼籲其他人，付款後謹記仔細留意被收取的金額是否相符。

綜合外媒報道，美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）1對夫婦16年來習慣每天早上都購買2杯咖啡，今年1月7日早上，丈夫傑西（Jesse O’Dell）在星巴克使用信用卡購買1杯冰鎮美式咖啡和1杯的焦糖星冰樂的濃縮咖啡，其中濃縮咖啡是給妻子迪迪（Deedee）的，咖啡合共11.83美元，但卻被扣帳4,456.27美元（約新台幣135,412萬元），但傑西當時沒有馬上查看收據，所以未能發現出錯。

數天後，迪迪帶着4名小孩到商場購物，欲使用同1張信用卡在商店付款，不料因信用額度爆滿而無法成功付款，她表示「我知道賬戶肯定有錢」，可是多次嘗試還是失敗，尷尬之下只好先行離開。迪迪隨後檢查賬戶，才發現原來星巴克較早前的帳單額外收取高達4,444.44美元小費。

傑西就事件聯繫星巴克區域經理，對方承認或許是其網路出錯，不過未能肯定是他們店舖還是整體系統存在問題。經理指會退合小費，星巴克隨後亦寄出支票，金額為4,444.44美元。傑西收到支票後存入戶口，惟翌日又被銀行告知支票被退回。傑西聯繫客服熱線近40次，最後獲對方電話通知並保證正重新寄送新支票。

星巴克發言人其後表示，第1張支票由於打錯字所以被退回，1月31日已經將支票重新寄出，顧客於2月6日簽收，又強調小費金額是顧客自己輸入。

不過，傑西受訪時肯定地表示「我在咖啡連鎖店的電腦系統中選擇了『無小費』選項」。由於是次事件使銀行戶口失去可用額度，全家被迫取消前往妻子泰國家鄉的旅程，他指「我妻子來自泰國，在美國長大，但不得不取消原定計劃1月27日全家前往泰國旅行，而且機票亦不能退款」，事件同時令他往後日子不想再光顧星巴克。

傑西更稱早前已就事件報案，警方發言人表示於1月26日開始調查，發現巨額小費是意外發生錯誤而被加收，無員工涉及欺詐行為，而確認星巴克已用支票退款後，事件已完成調查。

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文章授權轉載自《香港01》